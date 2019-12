Wie wird so ein Animationsfilm eigentlich gemacht, bevor er in die Kinos kommt? Die Regisseurin Regina Welker klärt in einem Interview auf.

So ist der Animationsfilm über den Igel Latte entstanden

Der Film „Latte Igel und der magische Wasserstein“ kommt am ersten Weihnachtsfeiertag in die Kinos. Latte will den Wald retten. Auf den Igel warten Gefahren, Abenteuer und der grimmige Bärenkönig Bantur. Weil sie trotzig und mutig zugleich ist, ist Latte die Lieblingsfigur von Regina Welker, die gemeinsam mit Nina Wels Regie geführt hat.

Aber wie sagt man einem animierten Igel, wie er zu gucken und zu reden hat? Es ist ja schließlich kein Schauspieler da, der sich an Regieanweisungen halten kann. „Eigentlich kann man die Arbeit an einem Animationsfilm schon mit der an einem Realfilm vergleichen“, sagt Regina Welker. „Es ist nur so, bei einem Realfilm hat man zwei oder drei Monate Drehzeit, wir haben zwei Jahre Drehzeit.“ Das ist echt lang. Wie viel Arbeit in einem Animationsfilm steckt, hat die Regisseurin im Interview erklärt.

Zwei Jahre sind ziemlich lang, was passiert in dieser Zeit alles?

Zuerst entsteht das Storyboard, das zeigt den Film, wie man sich ihn in Bildern vorstellt.



Ist das eine Art Drehbuch?

Das Drehbuch ist die reine Textform, aber im Storyboard sehen wir Zeichnungen. Die entstehen am Computer, sehen aber aus wie Bleistiftzeichnungen. Ein Storyboard ist eine erste visuelle Beschreibung vom Film.

Und wie geht’s weiter?

Dann gibt es das Animatic, da schneiden wir die Storyboard-Bilder in einem Schnittprogramm als Film zusammen. Das heißt, man sieht den Film in Standbildern und man kann die Dialoge dazu aufnehmen, um eine Vorversions des Films zu haben. Daran arbeitet man so etwa drei, vier Monate lang. Und dann geht es in den Animationsstudios weiter.

Latte und Tjum besuchen die Kröte Greta. Foto: Koch Films

Was passiert dort?

Wir arbeiten mit den Animatoren so, wie ein Regisseur in einem Realfilm mit einem Schauspieler. Wir wissen zum Beispiel ‚Okay, in dieser Szene ist Latte traurig‘, und dann erklären wir jeden einzelnen Schritt, jede emotionale Wandlung. Die Animatoren waren übrigens nicht alle zusammen, die saßen in Ludwigsburg, in Köln, in Halle, und in Indien gab es auch ein Team. Insgesamt hatten wir 40 Animatoren. Das Ganze dauerte etwa zehn bis elf Monate.

Dann ist der Film aber noch nicht fertig, oder?

Die Animatoren arbeiten zunächst mit tristen 3D-Bildern, jetzt bekommen die Tiere Fell, die Bäume kriegen eine Rinde und die Blätter werden leicht durchscheinend. Den Feinschliff an Farben und Stimmung nennt man Compositing. Dieses ganze Leuchten im Wald war ein aufwendiger Prozess, wir hatten sehr viele Waldszenen.

Klingt nach echt viel Arbeit. Was war denn für Sie der schönste Moment in den zwei Jahren?

Als am Ende alles zusammen kam: Alle Farben sind angepasst, im letzten Schritt kommen die Musik mit den Orchesteraufnahmen und die Stimmen dazu. Auch der Ton ist fertig, es gibt dabei ja nichts, was vom Dreh kommt, jedes Knacken, jeder Schritt, jede Nuss, die runterfällt, musste irgendwie vertont werden. Das war einer der schönsten Momente, das dann alles zu sehen und zu erleben.

Regina Welker ist Regisseurin. Foto: Privat

Über die Regisseurin Regina Welker

Regina Welker ist 35 Jahre alt. Schon in der Schulzeit hat sie einen Film mit einer Knetfigur gedreht, in der sie das Männchen auf der Suche nach einem Freund durch die ganze Wohnung laufen ließ. Mit diesem Knet-Film hat sich Regina Welker an einer Filmhochschule beworben und wurde genommen. Das Schönste an Animationsfilmen ist für die Regisseurin, „dass man alles frei erschaffen kann und sich nicht an Naturgesetze halten muss.“