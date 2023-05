Sängerin aus Bochum: Amilli veröffentlicht ihr erstes Album

Amilli spielt bei Bochum Total am Donnerstag, 07. Juli 2022 in Bochum. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Musikerin singt mit gefühlvoller Stimme über alltägliche Probleme und schwierige Beziehungen.

Sie hat Musikpreise gewonnen, war mit bekannten Bands wie AnnenMayKantereit und Giant Rooks auf Tour und ist auf zahlreichen Festivals aufgetreten: Die Rede ist von der Sängerin Amilli aus der Stadt Bochum.

Mit gerade mal 18 Jahren gewann sie eine 1Live-Krone, einen deutschen Musikpreis vom Radiosender 1Live. Und das hat nach Worten der Sängerin ihre Musikkarriere ins Rollen gebracht: Sie spielte ihre ersten eigenen Konzerte vor großem Publikum und ihre Songs liefen plötzlich im Radio.

Von einem eigenen Album träumte die Sängerin schon lange. „Das passiert dann, wenn der richtige Zeitpunkt da ist“, sagte Amilli in einem Interview.

Nun ist es soweit: Die inzwischen 23-Jährige veröffentlicht morgen ihr erstes Album. Es heißt „SOAMI“.

Gedankenchaos und die Liebe

In dem gleichnamigen Song auf dem neuen Album geht es um das Gefühl, wenn der Kopf voller Gedanken und Tagträumereien ist und man am liebsten sein Zimmer gar nicht verlassen würde. Die Sängerin selbst sagt dazu: „Dieser Song bedeutet mir so viel, ich kann es kaum erwarten, dass ihn jeder hört.“

Im Lied „Suitable“ geht es darum, ein bisschen verknallt in jemanden zu sein, gleichzeitig aber zu merken, dass man eigentlich nicht zueinander passt.

Und das Lied „Stuck in my head“ handelt davon, die ganze Zeit an eine Person denken zu müssen, obwohl man das vielleicht gar nicht will. Es beschreibt das Gefühl, seine Emotionen nicht immer kontrollieren zu können. Zu diesen Songs von Amilli gibt es auch passende Musikvideos, die ihr euch auf Youtube anschauen könnt.

Amilli ist vor allem für ihre weiche und gefühlvolle Stimme bekannt. Mit ihrem neuen Album geht die Sängerin auch auf Tour: Die 23-Jährige tritt unter anderem in den Städten Köln und Hamburg auf.

