Pauline singt beim Junior ESC

Pauline singt am 19. Dezember für Deutschland beim Junior ESC in Paris. Ihr Lied heißt „Imagine Us“.

Ein aufregender Tag liegt vor der zwölfjährigen Pauline! Denn sie wird Deutschland beim Junior Eurovision Song Contest – kurz Junior ESC – am 19. Dezember in der Stadt Paris in Frankreich vertreten. Das hat das Kika-Publikum im Online-Voting auf kika.de während der Live-Casting-Show „Junior ESC – Wer fährt nach Paris?“ aus Erfurt entschieden.

Große Ehre für Pauline

Neben Pauline aus der Stadt Wolken bei Koblenz im Bundesland Rheinland-Pfalz standen die zehnjährige Marta aus Bad Salzuflen und die 13-jährige Emilie aus Homburg im Finale. Für die Gewinnerin beginnt bald eine spannende Reise zum Auftritt auf der großen, internationalen Bühne in Paris. „Es ist für mich eine total große Ehre, Deutschland in Paris vertreten zu dürfen. Das ist sicher eine tolle Erfahrung und es ist schon lange mein Traum, einmal auf einer so großen Bühne zu singen“, freut sich Pauline.

Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs ist „Imagine“ („Stell dir vor“). Dazu passt auch Paulines Song, denn der heißt „Imagine Us“, zu deutsch etwa „Stell dir uns vor“. Darin singt Pauline auf Deutsch und Englisch. Es geht unter anderem um den Zusammenhalt, Freundschaften über Nationalitäten hinaus und die Zukunft, für die es sich lohnt zu kämpfen. Der Song ist bereits überall zu hören – und es gibt auch ein Musikvideo dazu. Darin organisiert Pauline eine Müllaufräumaktion und feiert anschließend eine Party. Unterstützt wurde sie von ihren Freunden und Freundinnen, die im Video mittanzen.

Das Lied hat Pauline in Erfurt bei der Verleihung der Kika Awards zum ersten Mal live im Fernsehen gesungen. Mit ihrer guten Laune und dem eingängigen Song konnte sie dort das Publikum mitreißen – ein gutes Zeichen für ihren Auftritt in Paris. Die Zwölfjährige sagte auch bei den Kika Awards noch mal, wie sehr sie sich auf den Junior ESC freut und darauf, „die anderen Menschen kennenzulernen“.

Der Junior ESC

Der 19. Junior Eurovision Song Contest findet am Sonntag, 19. Dezember, in Paris statt. Der Kika zeigt den Junior ESC ab 17 Uhr. In diesem Jahr nimmt Deutschland zum zweiten Mal am Junior ESC teil.

Auch sie machen mit: Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Frankreich, Georgien, Irland, Italien, Kasachstan, Malta, Niederlande, Nordmazedonien, Polen, Portugal, Russland, Serbien, Spanien, Ukraine.

