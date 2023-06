Neue Ferien-Folge Löwenzahn: Fritz Fuchs im Interview

So verbringt der Schauspieler Guido Hammesfahr seine Ferien. Neue Folge von „Löwenzahn“ jetzt in der Kika- und ZDF-Mediathek.

Wisst ihr schon, was ihr in den Ferien macht? Einige von euch fahren vielleicht ans Wasser, in die Berge oder fliegen in ein anderes Land. Auch Fritz Fuchs von Löwenzahn freut sich auf die Ferien. Er hat nämlich etwas ganz Besonderes geplant: Eine Fahrradtour und einen Camping-Urlaub mit seinem Hund.

Doch dieser Urlaub droht ins Wasser zu fallen: Denn niemand kann sich um die Pflanzen in Fritz’ Garten kümmern. Eigentlich sollte sein Nachbar David nach dem Garten sehen, der hat aber unerwartet eine große Reise gewonnen. Jetzt muss sich Fritz etwas einfallen lassen. Was genau, das seht ihr in der neuen Folge „Ferien“ von Löwenzahn.

Die „FriFuGemüGi“ („Fritz-Fuchs-Gemüse-Gieß-Anlage) soll die Pflanzen gießen, während Fritz im Urlaub ist. Aber ob das klappt? Eigentlich sollte sein Nachbar David das übernehmen, doch der gewinnt eine große Reise. Foto: Zia Ziarno / ZDF / Zia Zirarno

Guido Hammesfahr, der Schauspieler hinter Fritz Fuchs, verbringt seine Freizeit auch gerne in der Natur. Wie genau er am liebsten seine Ferien verbringt, hat er uns im Interview erzählt.

Wo machst du am liebsten Urlaub?

Ich mache in den letzten Jahren eigentlich immer Urlaub an der Ostsee.

Mit welchen Verkehrsmitteln bist du am liebsten unterwegs?

Ich verreise tatsächlich seit den letzten zehn Jahren nur mit meinem Segelboot. Ich reise zwei Tage durch einen Kanal bis Stettin. Dort stelle ich dann wieder den Mast und segele los. Keine Staus, kein Stress. Der Urlaub beginnt mit der ersten Minute.

Was darf auf keiner deiner Reisen fehlen?

Mal abgesehen von allem Notwendigen fürs Segeln habe ich gerne eine Handvoll Bücher dabei und mein altes Akkordeon.

Wohin würdest du gerne einmal reisen?

Ich würde gerne mal Island besuchen, am liebsten mit dem Boot. Die Vulkane, die Menschen, die Pferde und die Natur würde ich gerne mal aus der Nähe sehen.

Wenn du nach einer langen Reise heimkehrst – worauf freust du dich dann besonders?

Ich freue mich auf die eigene Badewanne. Wenn ich dann frisch gebadet bin, treffe ich meine Freunde und berichte von meinem Urlaub.

David ist sich sicher: Er wird die Kreuzfahrt im Preisausschreiben gewinnen. Fritz Fuchs bezweifelt, dass der Nachbar so viel Glück haben wird und plant selbst eine Fahrradtour mit Keks. Foto: Zia Ziarno / ZDF

Die neue Folge Löwenzahn heißt „Ferien“. Ihr könnt sie euch am Sonntag, 2. Juli, um 8.10 Uhr im ZDF ansehen. Außerdem gibt es sie in der Kika- und ZDF-Mediathek. Dort gibt es auch viel Zusatzmaterial, auf dem ihr seht, wie der verklemmte Heinz Kluthe seine Ferien verbringt. Außerdem könnt ihr in einem Video sehen, welche Pannen es beim Dreh der Folge gegeben hat.

