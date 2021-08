Neu im Kino: Julius Weckauf spricht Wickie

Im Interview erzählt der 13-Jährige, wie es war, Wickie seine Stimme zu leihen und warum alle Fans von Wickie sich den Film ansehen sollten.

Julius Weckauf ist gerade mal 13 Jahre alt und frisch in die 8. Klasse gekommen. Doch er ist schon eine Berühmtheit. Denn der 13-Jährige hat bereits in zahlreichen Filmen mitgespielt, wie etwa „Der Junge muss an die frische Luft“. Nun ist er zwar nicht auf der großen Leinwand zu sehen, aber zu hören. Im neuen Kinofilm „Wickie und die starken Männer – Das magische Schwert“ leiht er Wickie seine Stimme als Synchronsprecher. Wie das so war und was er sonst so gerne macht, hat er uns im Interview erzählt.

Du hast schon in einigen Filmen mitgespielt, in Wickie sprichst du aber nur eine Stimme. Magst du eins lieber als das andere?

Ich bin mehr so der Schauspieler, weil man sich freier bewegen kann. Beim Synchronsprechen muss man dagegen immer die Spannung halten, man kann nicht einfach nur träge rumstehen.

Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet?

Ich habe mir ein paar alte Folgen von Wickie angeguckt, die kannte ich noch von früher. Als Kind fand ich die auch schon sehr spannend und aufregend. Und dann habe ich es im Studio einfach ausprobiert. Wenn ich irgendetwas besser machen sollte, wurde mir das gesagt. Das hat aber alles sehr gut geklappt und wir waren schnell durch.

Julius Weckauf spricht Wickie. Foto: Joshua Sammer / S&L Medianetworx GmbH

Wie würdest du Wickie beschreiben?

Er ist sehr freundlich, mutig und gibt nicht auf.





Hast du dich in ihm wiedererkannt?

Ich bin ja auch der lustige Junge vom Dorf. Das passte also.

Wie bringst du Schauspielerei und Schule unter einen Hut?

Während der Dreharbeiten bekomme ich Skype-Unterricht. Ich skype mit einer Lehrerin und die bringt mir alles bei. Sonst gehe ich aber ganz normal zur Schule.

Was sagen deine Freunde dazu, dass du mittlerweile berühmt bist?

Meine Freunde wissen, dass ich Film und Freunde voneinander trennen möchte. Wir unternehmen das zusammen, was ich auch als ganz normaler Junge machen würde.

Was machst du denn so als „ganz normaler Junge“?

Ich skate, also Longboard, Skateboard und Scooter. Dann zocke ich wie jeder andere Junge in meinem Alter. Und ich gammel sehr gerne. Wir haben zum Glück ein schönes Auto mit Sitzheizung, das ist schon fast mein zweites Zuhause. In den Drehpausen nehme ich mein Handy und chille dort.

Möchtest du mal in einem bestimmten Film mitspielen oder die Stimme sprechen?

Ich habe richtig Lust, mal als Asi in einem Film wie Fack ju Göhte mitzuspielen. Oder ich würde auch super mega gerne mal eine Stimme wie von Spongebob Schwammkopf sprechen. Aber Spongebob ist Spongebob und der hat ja schon eine Stimme.

Was hast du für Pläne nach der Schule?

Ich will unbedingt Abi machen, weil mein Bruder und meine Schwester das auch haben. Und dann kann ich mir schon gut vorstellen, weiter zu schauspielern. Mein Ziel ist es, eine Familie und ein schönes Haus mit Garten zu haben. Natürlich macht Geld nicht glücklich. Aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, womit ich mir sonst etwas aufbauen könnte. Die Gelegenheit zu schauspielern wurde mir gegeben und ich wäre doof, wenn ich sie nicht nutzen würde.

Zurück zu Wickie. Hast du den fertigen Film schon selbst gesehen?

Ich höre oder sehe mich gar nicht gern selbst. Das finde ich ganz furchtbar. Zum Beispiel habe ich meinen ersten Film ‚Der Junge muss an die frische Luft‘ nur zwei Mal gesehen. Aber jetzt war das ja etwas anderes. Die neue Story von Wickie kannte ich ja noch gar nicht, deshalb habe ich mich weniger auf meine Stimme und mehr auf die Geschichte konzentriert.

Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?

Auf jeden Fall! Es ist super spannend, das Abenteuer nimmt gar kein Ende. Wer Wickie früher gesehen hat, muss den Film einfach sehen!

Darum geht es im Film

Wickie würde richtig gerne seinen Vater Halvar auf dessen Abenteuern begleiten. Doch Halvar hält Wickie dafür noch für zu jung. Bei einem Raubzug klaut Halvar dem Schrecklichen Sven sein magisches Schwert. Das Schwert lässt sich jedoch nicht kontrollieren und verwandelt Wickies Mutter in eine Statue aus Gold. Gut, dass Wickie so clever ist. Gemeinsam mit seinen Freunden setzt er nun alles daran, seine Mutter zu retten. Der Beginn eines großen Abenteuers!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten