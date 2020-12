Musikschulen holen das Weihnachtskonzert ins Kinderzimmer

Digitale Konzerte und Basteltipps – die Musikschulen in NRW haben sich viel überlegt, um die Weihnachtszeit während Corona zu verschönern.

Rund um Weihnachten gibt es eigentlich immer viele Feiern, Konzerte und Aufführungen. Weihnachtliche Theaterstücke an Schulen oder das Krippenspiel in der Kirche gehören einfach dazu. Und auch an den Musikschulen ist im Dezember normalerweise viel los.

Dieses Jahr ist das alles aber anders. Denn wegen der Corona-Krise ist es verboten, sich mit vielen Personen gleichzeitig zu treffen. Die Vorweihnachtszeit ist da keine Ausnahme. Die Musikschulen in unserem Bundesland Nordrhein-Westfalen wollen aber trotzdem weihnachtliche Stimmung verbreiten. Deswegen haben sie sich verschiedene Projekte für Kinder ausgedacht, die auch von zu Hause aus Spaß machen.

Musik von zuhause aus

Eins davon ist ein digitales Weihnachtskonzert, das die Kreismusikschule Kleve auf die Beine gestellt hat. „Wir haben die Lehrer und Schüler unserer Musikschule gebeten, uns Videos zu schicken, in denen sie ihre Lieblings-Weihnachtslieder spielen“, erklärt die Schulleiterin Anne Giepner. „Manche Schüler haben für diese Videos dann extra ihr Kinderzimmer weihnachtlich dekoriert.“

Viele Musikschüler machten bei dem digitalen Konzert mit. „Vom ganz klein bis alt ist alles dabei“, sagt Anne Giepner. Sie freut sich. Denn eigentlich wären in dieser Woche sonst die normalen Weihnachtskonzerte gewesen. Die digitale Version ist in diesem Jahr aber eine schöne Alternative, findet sie. Du kannst dir das digitale Weihnachtskonzert auf www.kms-kleve.de anschauen.

Auch die Musikschule Oberhausen hat sich was überlegt, um die Vorweihnachtstage in Coronazeiten zu verschönern. Auf ihrer Internetseite www.oberhausen.de/musikschulegibt es zum Beispiel Videos mit Bastel-Anleitungen für Instrumente oder einem „Frühstückstanz“. Der Schulleiter erzählt: „Wir haben diese Mitmach-Videos schon seit dem ersten Lockdown am Anfang des Jahres auf unserer Seite. Aber vor allem jetzt ist das wieder eine schöne Sache für Kinder.“

Musik ist wichtig für Kinder. Da sind sich die Musikschulen einig. Und auch die Schulleiterin der Musikschule Rosenberger-Pügner in Duisburg findet das. Weihnachtslieder spielen und gemeinsam singen soll auch in der Corona-Krise gehen.

Deshalb ist der Musikschule wichtig, dass der Unterricht online stattfindet. „Das läuft bei uns zum Beispiel über die Video-Plattform Skype“, sagt die Schulleiterin. „Es ist natürlich nicht das gleiche, vor allem in der Weihnachtszeit. Aber es ist eine gute Möglichkeit, die man auf jeden Fall nutzen sollte!“