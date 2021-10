Mit 500 Regenwürmern im Unterricht

Mit Kompostwürmern kann man den Kreislauf der Natur entdecken. Die Erfinderinnen der „Ringelbox“ entwickeln dafür auch Forscherhefte.

Im Offenen Ganztag der Grundschule St. Markus in Bedburg-Hau steht eine bunt bemalte Kiste aus Holz. Sie sieht ein wenig so aus wie eine Schatzkiste. Es ist allerdings ein ganz besonderer Schatz, der hier wertvolle Arbeit leistet: Über 500 Kompostwürmer, die aus Möhrenschalen, Apfel- und Kaffeeresten feinen Dünger machen.

„Wir füttern die Würmchen jeden Tag“, erzählt die siebenjährige Oliwia. Dafür öffnen die Kinder den oberen Deckel. Es gibt aber auch zwei Seitentüren, hinter denen eine Glaswand die Sicht auf das Innenleben freigibt. Hier können die Kinder zusehen, wie sich der Biomüll langsam zersetzt. Das ist das Konzept der Ringelbox: Umweltbildung und Nachhaltigkeit erlebbar zu machen.

Schon viel gelernt

Svenja Erfkämper und Sandra Neuhäuser haben die Ringelbox erfunden. Zuerst als Notlösung. In ihrer Wohngemeinschaft gab es keine Biotonne. Da beide Studentinnen sich auch wissenschaftlich mit Nachhaltigkeit beschäftigten, haben sie nach anderen Möglichkeiten für den Biomüll gesucht. Wurmkomposter gab es bereits, aber die beiden haben eine Wurmkiste nach ihren eigenen Vorstellungen fürs Wohnzimmer gebaut, später eine mit Glaswand für die Tochter einer Freundin. Die Zweijährige beobachtete begeistert, was mit Bananen- und Gurkenschalen und anderen Essensresten passierte. Das könnte auch andere Kinder interessieren, dachten sich die Erfinderinnen. Sie planten die „Ringelbox“ für Kindergärten und Grundschulen. Aus den beiden Studentinnen wurden Gründerinnen eines eigenen Unternehmens. Für die überzeugende Ringelbox-Idee gab es in diesem Jahr sogar finanzielle Unterstützung durch das Gründerstipendium NRW. Svenja Erfkämper und Sandra Neuhäuser arbeiten gerade an Lehrmaterial, zum Beispiel an einem Forscherheft für den Sachkundeunterricht und einem Bilderbuch für Kindergärten.

Die Kinder aus Bedburg-Hau gehörten zu den ersten, die die Ringelbox kennenlernen durften. Dafür haben OGS-Leiterin Manuela Witzke und ihre Kollegin Christa Baumann gesorgt. Die Mädchen und Jungen der St. Markus Schule haben im Offenen Ganztag der Caritas Kleve schon jede Menge über Würmer gelernt. „Sie können acht Jahre alt werden und haben fünf Herzen“, erzählt Mila (6).

Bevor der Biomüll bei den Kompostwürmern landet, werden die Möhren- und Bananenschalen von den Kindern ganz klein geschnitten. Trotzdem dauert es eine Weile, bis der wertvolle Wurmkompost entstanden ist. Im Frühjahr ist die Box wahrscheinlich voll. Dann wird der Dünger im Schulgarten gebraucht.

Wenn nach der Ernte die Reste von Salat oder Möhren wieder in der Wurmkiste landen, sind zwei wichtige Ringelbox-Ziele erreicht: Die Kinder haben den Kreislauf der Natur kennengelernt und erfahren, wie wichtig Mülltrennung ist.

Mehr Infos zu den Ringelboxen für Schulen und Kindergärten gibt es hier ringelbox.de

