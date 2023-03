„Lucy ist jetzt Gangster“: Zwillinge spielen die Hauptrolle

Im Film „Lucy ist jetzt Gangster“ schlüpfen Valerie und Violetta in die Rolle eines braven Mädchens, das versucht, kriminell zu werden.

Violetta und Valerie Arnemann waren früher ziemlich schüchtern. So schüchtern, dass ihre Eltern vor rund fünf Jahren beschlossen, sie an einer Schauspielschule anzumelden. Mittlerweile trauen sich die eineiigen Zwillinge so einiges zu. Sie waren sogar so mutig, sich für die Hauptrolle in dem Kinofilm „Lucy ist jetzt Gangster“ zu bewerben. Das Ganze hat geklappt und ab heute sind die beiden Nachwuchsschauspielerinnen tatsächlich auf der Leinwand zu sehen. Im Interview erzählen die Nachwuchsschauspielerinnen, von sich, ihren Träumen und was ihnen an dem Film so gut gefällt.

Wovon handelt der Film?

Violetta: Es geht um ein ganz liebes Mädchen, das seinen Eltern in der Eisdiele hilft und immer freundlich ist. Plötzlich geht die teure Eismaschine kaputt….

Valerie: Lucy will deshalb eine Bank überfallen. Aber eigentlich ist sie ja brav und nicht böse.

Als Zwillinge konntet ihr euch die Hauptrolle teilen…

Violetta: Genau. Die eine war vormittags am Set, die andere nachmittags.

Valerie: So konnte jede von uns in der freien Zeit lernen und Hausaufgaben machen.

Habt ihr viel in der Schule verpasst?

Violetta: Wir haben in dem Drehzeitraum denselben Stoff wie unsere Klassenkameraden zu Hause bekommen. Aber natürlich ist das Lernen ohne Lehrer nicht ganz einfach…

Valerie: Vor allem waren wir ja zwei Monate lang weg. So lange haben die Dreharbeiten in Hessen und in Baden-Württemberg gedauert.

Lucy ist eigentlich brav, jetzt übt sie das Klauen. Foto: dpa

Wie seid ihr an die Rolle der Hauptfigur Lucy gekommen?

Violetta: Wir sind an einer Schauspielschule in Zürich. Dort gehen immer wieder Anfragen nach Schauspielern ein. Wir haben dann einfach mal beim Casting für den Film mitgemacht.

Valerie: Dass wir Runde um Runde weitergekommen sind, war voll krass. Dass wir letztlich genommen wurden, war eine sehr große Überraschung für uns. Wir haben uns riesig gefreut.

Hattet ihr keine Angst vorm vielen Auswendiglernen?

Valerie: Nein, das kannten wir schon von der Schauspielschule. Vio und mir fällt das Auswendiglernen von Texten recht leicht.

Violetta: Manchmal macht das sogar ziemlich viel Spaß.

Könnt ihr euch vorstellen, Schauspieler zu werden?

Violetta: Ja klar, das wäre schon toll. Auch Drehbücher zu schreiben oder Regie zu führen fände ich cool.

Valerie: Finde ich auch. Ich würde auch gerne mal in der Modebranche herumschnuppern. Kostüme herstellen und so.

Was gefällt euch an dem Film „Lucy ist jetzt Gangster“ am besten?

Valerie: Die Geschichte ist voll toll. Einfach total süß und herzzerreißend.

Violetta: Ja, und der Film ist nie langweilig, weil immer etwas passiert. Eine schöne Mischung aus traurigen und lustigen Szenen. Perfekt für Kinder – vor allem als Vorfreude auf den Sommer, denn im Film gibt es ganz viel Eis!

Der Film „Lucy ist jetzt Gangster“ ist ab sechs Jahren freigegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten