Der Grundschüler macht seit einiger Zeit Straßenmusik. Er spielt Stücke von bekannten Rockbands,hat aber auch schon eigene Lieder geschrieben.

Leos Musik begeistert in Moers die Zuhörer

Musik‌ –‌ Leo Schwarz mag Musik und das zeigt er auch. Etwa in der Moerser Innenstadt. Wenn der Neunjährige seine E-Gitarre auspackt und sie in den Verstärker stöpselt, dauert es nicht lange und Leute bleiben stehen, um zuzuhören. Sie staunen über zwei Dinge: Einen Viertklässler, der sich traut, mitten auf dem Altmarkt Musik zu machen. Und einen Straßenmusiker, der richtig gut Gitarre spielt und rockt.

Leo hat in der zweiten Klasse im „JeKits“-Unterricht (das ist die Abkürzung für „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“) gelernt, Keyboard zu spielen. Er hat aber bald festgestellt, dass die Gitarre ihm mehr liegt. Kurz nach den Osterferien hat er mit der Straßenmusik angefangen.

„Es macht mir Spaß und es ist eine gute Übung, vor Leuten zu spielen“

Das kam so: In den Ferien war Leo mit seiner Familie in London. Eine Stadt, die berühmt ist für ihre Straßenkünstler. „Da gab es diese Traveller-Gitarre. Das ist eine, die die Wirbel im Korpus hat und ganz klein ist, das fand ich total cool“, erzählt Leo. Das Instrument ist aber nicht billig. „Da habe ich gesagt, ‘Papa, kannst du mir die jetzt kaufen, und dann kann ich in Moers auf der Straße Musik machen und dir das Geld zurückgeben.’“

Leos Vater hat die E-Gitarre gekauft und der Grundschüler hat angefangen, zu spielen. Er hat schnell festgestellt: „Es macht mir Spaß und es ist eine gute Übung, vor Leuten zu spielen.“

Leo spielt Stücke von vielen bekannten Künstlern

Leo spielt Stücke von David Bowie, Nirvana oder Queen. Er mag aber auch die Musik von Kapelle Petra, einer Rockband aus Hamm, „weil die so kluge Texte haben.“ Gesungen hat er anfangs noch nicht. Erst beim zweiten Auftritt. „Da kam ein anderer Straßenmusiker, der auch Gitarre gespielt hat. Als der abgebaut hat, ist er zu mir gekommen und hat zu meiner Musik gesungen. Beim dritten Mal hab ich selbst angefangen, zu singen.“

Den Leuten in Moers gefällt’s. „Es haben ganz viele Leute gesagt, mach weiter so, oder sie haben mitgesummt.“ Das schönste Lob kam von einem jungen Mädchen. „Die war etwa 14 oder 15 und hat gesagt: ‚Ja okay, meine Eltern werden mich fragen, wo das ganze Geld hin ist, aber der ist es Wert.’ Da hat sie mir einen Zehner reingetan.“

Mal ruhig, mal rockig

Die Gitarre ist inzwischen abbezahlt. Leo spielt weiter. Es gibt ja auch noch ein besseres Modell, den Travel Caster mit Regler und Tremolo. Ob er die Gitarre tatsächlich kauft, weiß Leo aber noch nicht. Jetzt wird erst einmal gespart.

Wenn Leo nicht gerade Musik macht, spielt er gern Basketball oder erfindet mit einem Freund magische Geschichten, die im Wald spielen. Gerade hat er sich mit seinen Eltern drei Gymnasien in Moers angeguckt und muss nun überlegen, welche Schule er bald besucht.

Leo will weiter Gitarre spielen

Sicher weiß Leo, dass er weiter Gitarre spielen und singen wird. Wenn alles klappt, möchte er sogar bald im Tonstudio seiner Musikschule eine Platte aufnehmen. Leo hat dafür schon eigene Lieder geschrieben und komponiert. „Meine Musik ist gemischt“, erzählt der Neunjährige, „mal Rock mal eher ruhig.“ Das sei ja das Schöne an Musik, findet Leo, dass man damit so unheimlich viele verschiedene Stimmungen ausdrücken kann.