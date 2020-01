Der Künstler Jim Avignon hat immer sein Skizzenbuch dabei. Manchmal entstehen seine bunten Bilder ganz spontan, zum Beispiel auf Konzerten.

Künstler Jim Avignon malt Gemälde wie Comics

Viele Künstlerinnen und Künstler brauchen Wochen oder sogar Monate für ein Bild. Jim Avignon nicht. Der Maler stellt in sehr kurzer Zeit ein Gemälde fertig. Im Interview erzählt der Künstler, wie er arbeitet.





Wie viele Kunstwerke schaffen Sie am Tag?

Das ist unterschiedlich. An manchen Tagen male ich zwanzig Bilder, manchmal male ich auch drei Wochen gar nichts. Bevor ich male, denke ich aber meist eine Weile darüber nach.





Das Bild entsteht zuerst im Kopf?

Ja. Oft fällt mir in der U-Bahn, im Café oder auf der Straße etwas ein oder ich beobachte etwas. Dann mache ich dazu schnell eine winzige Skizze in ein Skizzenbuch, das ich immer mit mir rumschleppe. Aus der Skizze wird dann oft ein Bild. Manchmal male ich meine Idee auch gleich auf.





Ab und zu malen Sie auch bei Konzerten. Wie geht das?

Bei so einem Konzert kann ich zehn Meter in einer Stunde vollmalen, das macht auch Spaß. Ich versuche dabei oft, nicht nachzudenken, und einfach zu gucken, was passiert. Dann sehe ich ein Gesicht oder schnappe einen Satz auf, und das kommt dann gleich auf das Bild.

i e entsteht ein Gemälde?

Zuerst übertrage ich meine Skizze mit Bleistift auf das Papier. Das geht ganz schnell und muss auch nicht stimmen. Das korrigiere ich beim Malen einfach. Als nächstes male ich die schwarzen Außenlinien. Dann male ich die Flächen bunt aus. Dazu kommen dann noch Muster, Schraffuren und Schatten. Und zum Schluss male ich die schwarzen Linien nochmal nach.





Viele Ihrer Bilder sehen bunt und lustig aus, wie Comics. Wer genau hinschaut, sieht aber, dass oft ein ernstes Thema drinsteckt.

Es sind oft politische Themen, die mich beschäftigen. Aber auch Gefühle und Gedanken, die ich habe. In den Bildern versuche ich, komplizierte Dinge in ein einziges Bild zu bekommen.“