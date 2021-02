Kostenlose CHECKY!-Inhalte für den Unterricht zu Hause

Die Kinderzeitung CHECKY! bietet auf www.checky.news/schule Arbeitsmaterialien für den Unterricht zum Download an.

Wie funktioniert der Impfstoff gegen das Coronavirus? Was hat der neue US-Präsident Joe Biden vor? Und was ist die Grundrente? Solche Themen erklären wir euch jede Woche in CHECKY!, unserer Kinderzeitung. Auf den Nachrichten- und Wissensseiten stehen viele Artikel, die auch in der Schule nützlich sein können.

Im Moment findet der Unterricht im Homeschooling statt. Erst ab der nächsten Woche soll es wieder losgehen, teils in den Klassen, teils von zu Hause.

Ganz viel Wissen und Nachrichten

Für Abwechslung sorgt jetzt CHECKY!, denn wir haben ein ganz neues Angebot für euch! Auf unserer Internetseite www.checky.news/schule können Lehrer, Eltern und Schüler einzelne Seiten aus der Kinderzeitung kostenlos herunterladen, um damit zu arbeiten.

Los geht’s heute mit einer Wissensseite, auf der erklärt wird, warum es gut ist, Mathe zu lernen. Eine Doppelseite beschäftigt sich mit der Welt unter Wasser. Und auf einer Nachrichten-Seite geht es um die Frage, wann die Corona-Impfung für Kinder kommt.

Spannende Inhalte für viele Schulfächer

Die bunten Seiten zum Ausdrucken bringen Abwechslung ins Homeschooling. Die spannenden Inhalte können im Sachunterricht, in Politik, Biologie oder Geschichte eingesetzt werden. Mit allen Texten kann man aber auch im Fach Deutsch Übungen zur Grammatik oder zum Wortschatz machen.

Übrigens: Die Kinderzeitung CHECKY! könnt ihr euch auch nach Hause holen. Ein Abo gibt es ab 7,90 Euro im Monat!

Mehr Infos und alle Arbeitsmaterialien gibt’s hier: www.checky.news/schule