Klimaschützerin Sofie kämpft mit Mobbing und Widerstand

Inés María Jiménez aus Dortmund hat mit „Dann geh doch die Welt retten“ ein Jugendbuch über ein 15-jähriges engagiertes Mädchen geschrieben.

Das Mädchen Sofie ist sehr überzeugt davon, wie wichtig der Umwelt- und Klimaschutz ist. Sofie läuft und fährt Rad, statt sich mit dem Auto abholen zu lassen. Sie ist Vegetarierin und sammelt Müll auf. Aber in ihrer Klasse stößt sie mit ihren Ideen zur Nachhaltigkeit auf Unverständnis, vor allem bei ihrer besten Freundin Olivia. Darum geht es in dem neuen Jugendbuch „Dann geh doch die Welt retten“. Die Autorin Inés María Jiménez aus Dortmund hat es geschrieben.

Sofie (15) nervt am Anfang ihre Familie und Freunde, weil sie die anderen ständig belehrt. Damit stößt sie viele vor den Kopf. Sie wird sogar gemobbt und ein Mitschüler sagt zu ihr: „Geh doch allein die Welt retten, du Öko-Schlampe!“

Sofie startet einen Schulstreik fürs Klima

Sofie lässt sich aber nicht beirren und entscheidet sich, etwas Besonderes tun. Sie nimmt sich Greta Thunberg zum Vorbild und setzt sich mit selbst gebastelten Schildern und Plakaten mitten auf den Schulhof. Schulstreik fürs Klima!

Die Autorin Inés María Jiménez hat die Geschichte in der Reihe „Clips“ des Carlsen Verlags veröffentlicht. Der Roman ist nicht so lang und hat eine einfache, klare Sprache. Deswegen können ihn auch Jugendliche, die nicht so flüssig lesen können, gut verstehen.

Ohnmächtig angesichts der Klimakrise

„Ich schreibe gern Romane zu Themen, die Jugendliche bewegen, etwa Mobbing oder erste Liebe“, sagt die Autorin. Auch in „Dann geh doch die Welt retten“ spielen diese Themen eine Rolle. Wie entwickelt sich die Freundschaft zwischen Sofie und ihrer besten Freundin? Was bahnt sich zwischen Sofie und dem Jungen Marc an?

Dass Sofie aktiv wird und einen Schulstreik startet, ist eine wichtige Stelle in der Geschichte. Inés María Jiménez sagt: „Eine Studie hat ergeben, dass 16- bis 25-Jährige sich oft traurig fühlen wegen der Klimakrise und Angst haben. Manche verspüren Wut, weil nicht gehandelt wird.“ Aber was kann man machen, wenn man sich ohnmächtig fühlt, so wie die Schülerin Sofie?

„Psychologen sagen: Du musst handeln“, weiß die Autorin. „Dein persönlicher Beitrag ist wichtig. Mache es da, wo es Spaß macht! Engagiere dich da, wo du deine Stärken einbringen kannst! Dann hast du Erfolgserlebnisse und schöpfst Hoffnung und Mut.“

Sofie schafft es, eine Klima-AG an der Schule zu gründen. Das Buch wird dann noch richtig spannend, denn ein Unwetter mit heftigem Starkregen führt dazu, dass Kellerräume volllaufen und Häuser überflutet werden. Dabei geraten auch Personen in Gefahr.

Ein Unterrichtsfach zum Klimaschutz

Die Kinder- und Jugendbuchautorin Inés María Jiménez hat das Buch "Dann geh doch die Welt retten!" geschrieben (Carlsen, 5,99 Euro). Foto: Carlsen

„Die Menschen müssten sich viel mehr mit dem Thema beschäftigen, um die Zusammenhänge zu verstehen“, ist die Autorin überzeugt. Ihr selbst ist es bei der Arbeit für ihr Klimabuch auch so gegangen. Sie findet es großartig, was Greta Thunberg gemacht hat. „Sie hat sich 2018 einfach vor das schwedische Parlament gesetzt und ganz alleine angefangen. Was daraus weltweit entstanden ist, ist unglaublich. Und sie sagt nur: Hört doch mal der Wissenschaft zu! Und fordert die Politik auf, etwas zu tun.“

Eins ist Inés María Jiménez bei ihrer Recherche klar geworden: „Wir müssten ein Unterrichtsfach haben, das sich mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt. In der Schule wächst die Generation heran, die die Folgen der Klimakrise spüren wird. Unser Handeln muss sich ändern. Unsere Weltwirtschaft muss klimafreundlich umgestaltet werden. Wir müssen weltweit in Nachhaltigkeit investieren. Das müssen wir den Kindern früh beibringen.“

Inés María Jiménez reist nun viel zu Schulen, um Lesungen zu halten. „Das Interesse ist groß, ich habe viele Nachfragen“, sagt sie. Die Autorin bringt auch immer ein Quiz mit, um die Schüler noch mehr mit dem Thema in Verbindung zu bringen. Anschließend wird diskutiert - über die Geschichte, aber auch über Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Zum Buch „Dann geh doch die Welt retten“ (Carlsen, 5,99 Euro) gibt es kostenloses Unterrichtsmaterial für Schulen. Lehrerinnen und Lehrer können es kostenlos herunterladen. Das Buch hat einen Anhang, in dem man sich weiter informieren kann, etwa über Fridays for Future. Es gibt auch ein Glossar, das Fachbegriffe erklärt. Kontakt zur Autorin: www.ines-maria-jimenez.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten