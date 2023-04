Kita-Projekte: Spannende Aktionswochen für das Klima

Am 22. April starten die Klima-Aktionswochen für Kitas in ganz Deutschland. Kreative Umwelt-Projekte werden belohnt.

Wie kann ich weniger Lebensmittel oder Wasser verschwenden? Und wie verbrauche ich weniger Energie? Diese und viele weitere Fragen stellen sich bei den kommenden Klima-Aktionswochen viele Kinder in Kindertagesstätten.

Die Aktion soll Gruppen dazu anregen, Umweltprojekte zu starten. Welche genau – das ist jeder Gruppe selbst überlassen. Hauptsache, die Aktion trägt zum Schutz des Klimas bei.

Die Aktionswochen starten am 22. April. Bis zum 17. Juni haben Kitas noch Zeit, sich ein Projekt zu überlegen und es durchzuführen. Danach müssen sie es dokumentieren und an die Organisatoren schicken.

Es gibt auch etwas zu gewinnen: Die Kita mit dem besten Projekt bekommt einen Team-Workshop geschenkt! Aber auch Überraschungspakete warten auf die Bestplatzierten.

Müllvermeidung und Nachhaltigkeit

Eine städtische Kita in Aachen hat im vergangenen Jahr den ersten Platz in ihrer Region erreicht. In dem Projekt ging es um Verpackungsmüll. Anlass für das Müllprojekt waren die Plastikverpackungen in den Brotdosen der Kinder. Da kamen Fragen auf, wie „Wie lange lebt Abfall?“ oder „Warum ist Verpackungsmüll schlecht für die Umwelt?“. Die Kinder dachten sich in den Aktionswochen viele Spiele aus, mit denen man das Trennen von Müll erlernen kann. Zum Beispiel entwickelten einige Kinder ein Spielbrett mit Abfallprodukten, die in die richtige Tonne sortiert werden mussten.

Andere arbeiteten an einem Angelspiel, bei dem man dem Kita-Maskottchen Fisch Schubi helfen sollte, den Müll aus dem Meer zu fischen. Um zu testen, wie lange Abfall lebt, verbuddelte eine andere Gruppe verschiedene Müllsorten und grub sie nach ein paar Wochen wieder aus. Und siehe da: Das Plastik hatte sich gar nicht verändert.

Im Laufe der Aktionswochen wurde der Müll in durchsichtigen Plastiksäcken gesammelt und am Ende jeder Woche gewogen. So konnten sie nachverfolgen, wie viel Müll sie produzieren und zusammen überlegen, wo sie Verpackungen einsparen können.

Im Jahr davor gab es ein ganz anderes Motto: Im Mittelpunkt standen Projekte, die die Weihnachtszeit nachhaltiger gestalten. Eine der Gewinner-Kitas aus Wolfsburg-Ehmen im Bundesland Niedersachsen hat zum Beispiel Weihnachtsdekoration aus nachhaltigen Materialien gebastelt. Außerdem hatte die Gruppe aus alten Ästen und Stöcken einen Weihnachtsbaum gebaut.

Deine Kita-Gruppe möchte auch mitmachen? Dann führt euer Projekt durch und schickt die Materialien bis zum 15. Juli ab. Infos: klima-kita-netzwerk.de/klima-aktionswochen-2023.

Earth Day am 22. April

Am 22. April findet der Earth Day, der internationale Tag der Erde, statt.

Ziel des Aktionstages ist es, auf dringende Umweltprobleme aufmerksam zu machen.

Der Tag hat jedes Mal auch ein Motto. Dieses Jahr lautet es „Wohne lieber grüner – Leben im Einklang mit der Natur“.

Passend dazu gibt es für die diesjährigen Klima-Aktionswochen 2023 ein ähnliches Motto, nämlich „Klimaschutz wir machen mit! Zukunft gestalten – Schritt für Schritt“.

