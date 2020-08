Kinderreporterin Arina zwischen Schlangen und Echsen

In Rheinberg gibt es eine Auffang-Station für Reptilien. Dort leben Schlangen und Echsen. Kinderreporterin Arina durfte sich dort umsehen.

Die zehnjährige Arina ist ein großer Fan von Schlangen. „Ich finde Schlangen cool. Sie können überall auf der Welt leben und es gibt so viele verschiedene Arten. Die sehen so toll aus!“ Deswegen hat sie schon ihren Geburtstag im Terrazoo Rheinberg gefeiert. Dort leben viele Schlangen, Echsen und andere Kleintiere.

Für Kinderreporterin Arina ist es also nicht der erste Besuch in Rheinberg. Was sie daher schon weiß: Der Terrazoo ist kein gewöhnlicher Zoo. Er ist auch eine Auffangstation für Reptilien und andere Tiere.

Sam soll bleiben

„Der Hauptteil der Tiere wird zu uns gebracht“, beschreibt Niklas Schumacher. Der 23-Jährige macht in Rheinberg eine Ausbildung zum Tierpfleger. „Die Tiere kommen aus privaten Haushalten. Manche geben die Tiere ab, weil der neue Partner keine Schlange mag. Oder ein Paar bekommt Kinder und die Giftschlangen sollen aus der Wohnung.“

Manchmal zieht auch jemand um und in der neuen Wohnung heißt es dann: Haustiere verboten! So etwas hat Sam erlebt. Sam ist ein kleines Hängebauchschwein, das einem Studenten gehörte. Als der junge Mann in ein Studentenwohnheim umgezogen ist, durfte Sam nicht mit. „Seitdem ist er bei uns im Zoo und uns so ans Herz gewachsen, dass wir ihn nicht mehr abgeben wollen“, erzählt Niklas Schumacher. Im Außengehege leben außerdem Kängurus, Waschbären, Erdmännchen

Arina will wissen, ob im Terrazoo auch Tiere leben, die im Handgepäck von Leuten nach Deutschland geschmuggelt wurden. „Ja, leider“, erzählt Niklas Schumacher, „zum Glück werden die ganz oft von Zollbeamten abgefangen. Die Tiere kommen dann zu uns. Wenn sie einmal von der Natur entnommen wurden, gibt es leider kein zurück. Sie könnten sich schon Viren oder Bakterien eingefangen haben und die dürfen sie nicht mehr mit ins Land schleppen.“

Das gilt auch für die beiden Schwarzen Mambas, die seit vier Monaten in einem Terrarium leben. Sie sind die schnellsten Schlangen der Welt, unglaublich giftig und sehr anspruchsvoll in der Haltung, beschreibt der angehende Tierpfleger. Ein Reisender aus Südafrika hatte sie mit nach Deutschland gebracht und wollte sie hier verkaufen. Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens entdeckten die Tiere, die bald darauf im Terrazoo landeten.

Gar nichtglitschig

Die Mambas bleiben bei Arinas Besuch gut versteckt. Dafür lernt sie noch Jemenchamäleon Frank kennen und darf zum Schluss sogar mal eine Königspython anfassen. Ganz kühl und gar nicht glitschig, beschreibt sie das Gefühl. Aber mögen die Schlangen überhaupt den Kontakt zum Menschen? Sie halten es aus, sagt Niklas Schumacher, „Wenn man sie ein paar Mal auf der Hand hatte merken sie, ich werde gerade nicht gefressen und tolerieren es.“

Infos zum Zoo gibt es unter www.terrazoo.de. Arinas Reportage lest ihr demnächst in unserer wöchentlichen Kinderzeitung CHECKY!