Kinderreporter Kilian unterwegs im Aufzug

Der elfjährige Kilian kennt sich gut mit Aufzügen aus. Für die Kinderzeitung durfte er den TÜV Rheinland bei einer Aufzugsprüfung begleiten.

„Wie cool! Das habe ich mir schon immer gewünscht!“ Kilian ist begeistert, als sich die Tür zum Maschinenraum öffnet. Endlich kann er sich in echt anschauen, wie ein Aufzug funktioniert! Für Kilian ist das etwas ganz Besonderes, denn der Elfjährige findet Aufzüge schon lange spannend. „Schon seit ich ungefähr vier Jahre alt war“, erzählt er. „Ich habe mit meinem Vater auch schon viele Aufzüge angeschaut.“

In einem Maschinenraum für Aufzüge war Kilian aber noch nie. Wie gut, dass er heute als Kinderreporter für CHECKY! die Gelegenheit dazu hat. Vincenzo De Giorgio vom TÜV Rheinland ist Sachverständiger für Aufzüge. Sein Beruf ist es, zu prüfen, ob ein Aufzug sicher ist und ob alles funktioniert. Heute prüft er die Aufzüge in den Weststadttürmen in Essen. Kilian darf dabei zuschauen.

So funktioniert die Technik

Der Maschinenraum ist ganz oben in den Türmen, im 14. Stockwerk. Dort geht es als erstes hin. „Das ist sozusagen das Herz der Aufzugsanlage“, erklärt Herr De Giorgio. Und Kilian weiß sofort Bescheid, um was für Aufzüge es hier geht. Es gibt nämlich verschiedene Arten, erklärt er. „Das hier sind Seilaufzüge.“

Kilian kann auch erklären, wie ein Seilaufzug funktioniert: „Der Fahrkorb und ein Gegengewicht sind über lange Stahlseile miteinander verbunden. Oben im Gebäude gibt es so etwas wie ein großes Rad. Das heißt Treibscheibe. Über sie laufen die Stahlseile. An einem Ende hängt der Fahrkorb, also die Kabine, in der man im Aufzug fährt. Am anderen Ende hängt das Gegengewicht. Ein Motor treibt die Treibscheibe an. Je nachdem, in welche Richtung sie sich dreht, bewegt sich der Fahrkorb auf oder ab.“

Mit einem Stock prüft Vincenzo De Giorgio, ab die Tragseile in Ordnung sind. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Die Tragseile sind eines der Dinge, die Herr De Giorgio vom TÜV heute überprüft. Dazu hält er einen Holzstock an die Tragseile, wenn sie sich über die Treibscheibe bewegen. Würde das Holz an den Stahlseilen hängen bleiben, wären einzelne Drähte des Seils gebrochen. Ein Aufzugsseil besteht aus vielen einzelnen Drähten. Wenn viele dieser einzelnen Drähte gebrochen sind, muss das Seil ausgetauscht werden. In den Weststadttürmen sind aber alle Seile in Ordnung. Dass ein Tragseil reißt, kommt so gut wie nie vor, sagt Herr De Giorgio. Und Kilian weiß: „Selbst wenn, würde der Aufzug trotzdem nicht abstürzen.“ Denn der Fahrkorb und das Gegengewicht hängen an mehreren Seilen. Auch eins alleine könnte beides im Notfall halten.

„Außerdem gibt es noch einen Geschwindigkeitsbegrenzer und eine Notbremse. Die funktioniert immer!“, sagt Kilian. „Selbst, wenn alle Seile reißen würden.“ Aufzug fahren ist also nicht nur spannend, sondern auch super sicher!

Mehr lesen in CHECKY!

Kilian hat als Kinderreporter für unsere Kinderzeitung CHECKY! aufgeschrieben, was bei einer Aufzugsprüfung alles überprüft wird und wie ein Seilaufzug funktioniert.

Seinen Kinderreporter-Text könnt ihr in der aktuellen Ausgabe von CHECKY! lesen. Im Internet findet ihr ihn hier.

Hier erfahrt ihr mehr über unsere Kinderzeitung CHECKY! und wie ihr sie bestellen könnt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten