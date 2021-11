Kinderreporter Jan zu Besuch bei den Ehrlich Brothers

Die Ehrlich Brothers sind Lesepaten unserer Kinderzeitung CHECKY! Kinderreporter Jan durfte sie in ihrer Zauberwerkstatt besuchen.

Als Jan am Tag vor seinem Treffen mit den Ehrlich Brothers in der Schule davon erzählt, will ihm keiner glauben, dass er wirklich mit den beiden berühmten Magiern verabredet ist. Dabei stimmt es! Andreas und Chris Ehrlich sind seit einigen Monaten Lesepaten unserer Kinderzeitung CHECKY! und haben Kinderreporter Jan eingeladen, sie in ihrer Zauberwerkstatt zu besuchen. „Vor dem Termin war ich schon ein bisschen nervös!“, sagt Jan. Aber spätestens, als Andreas und Chris ihn in ihrer Werkstatt herumführen, ist das vorbei! „Die zwei sind super nett und haben mir ganz viel gezeigt!“, sagt Jan.

Jede Menge Werkzeug

Die Ehrlich Brothers führten Jan durch ihre Zauberwerkstatt. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Und wie sieht so eine Zauberwerkstatt aus? „Das sind so große Hallen“, erklärt Jan. Dort gibt es jede Menge Requisiten und Kulissen, die in den Shows der Ehrlich Brothers gebraucht werden. „In der ersten Halle waren ganz viele Schrauben, jede Menge Werkzeug und viele Kabel“, erinnert sich Jan. „Das alles braucht man zum Beispiel, um die Kulissen zu bauen und damit die Elektrik funktioniert.“

Außerdem gab es viele Dinge zu sehen, die Fans der Ehrlich Brothers bestimmt aus den Shows kennen. „In einer Halle stand zum Beispiel das goldene Auto, mit dem Andreas und Chris in der Show auf die Bühne fliegen“, erzählt Jan. In den goldenen Lamborghini durfte er sich sogar mal reinsetzen. Natürlich auf den Fahrersitz!

Besonders cool fand Jan aber auch noch etwas anderes: „Da war so eine Wasserfontäne. Die kam aus einem viereckigen Kasten raus und oben an der Fontäne war dann mitten im Wasser auf einmal Feuer!“

Wie dieser Trick funktioniert, haben ihm Andreas und Chris natürlich nicht verraten. „Aber dafür haben sie mir einen anderen Trick beigebracht“, sagt Jan. „Chris hatte so einen kleinen Plastikbecher. Wenn man den in der Hand zerdrückt, dann knackt es ganz laut. Bei dem Trick kann man so tun, als würde man die eigenen Knochen knacken lassen. Es gibt auch ein Video davon, wie die beiden mir das beibringen.“

Tipps gegen die Aufregung

Kinderreporter Jan und die Ehrlich Brothers mit dem goldenen Lamborghini. In der Show der Ehrlich Brothers kann das Auto fliegen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Während seines Besuches in der Werkstatt der Ehrlich Brothers hat Jan aber nicht nur viel über Zauberkunst erfahren, er hatte auch viel Zeit, sich mit Andreas und Chris zu unterhalten. „Wir haben zum Beispiel darüber geredet, ob es besser ist, der große oder der kleine Bruder zu sein“, erzählt Jan. „Andreas meinte dann, bei ihnen wäre natürlich der große Bruder besser – also er. Und bei mir und meinem Bruder wäre es genau andersrum, weil ich der kleine Bruder bin. Ich finde es total lustig, dass die zwei sich gegenseitig immer so ein bisschen ärgern.“

Außerdem haben die beiden Magier Jan noch verraten, wie sie es schaffen, vor ihren Shows nicht zu nervös zu sein. „Andreas hatte einen guten Tipp“, sagt Jan. „Er hat gesagt, gegen die Aufregung hilft gute Vorbereitung. Je besser man vorbereitet ist, desto weniger fühlt man sich nervös.“ Ein Tipp, der auch bei Klassenarbeiten helfen könnte, findet Jan. Und spätestens jetzt glauben ihm bestimmt auch die anderen Kinder in seiner Schule, dass er die Ehrlich Brothers wirklich getroffen hat!

Videos von Jan und den Ehrlich Brothers

Auf der Internetseite unserer Kinderzeitung CHECKY! kannst du dir zwei Videos von Jan und den Ehrlich Brothers anschauen! In einem unterhält Jan sich mit den beiden. In dem anderen bringen Andreas und Chris ihm einen Zaubertrick bei. Beide Videos findest du hier:

www.checky.news/lesepaten





Seit Kurzem kannst du die Ehrlich Brothers auch wieder live auf der Bühne sehen! Mehr Infos zu den Shows: www.ehrlich-brothers.com

