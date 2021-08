Musik, Spaß und Tanz beim Kindermusikpreis „Das Weberlein“

Verleihung des Kindermusikpreises "Das Weberlein" am Sonntag: Auch die Krümelmucke (rechts) und Herr Jan (3. von links) waren beim Kinderkonzert dabei.

Beim Kindermusikpreis „Das Weberlein“ gab es viel Kinderlachen, Tanz und Lieder über Zahnbürsten und Sonnen. Das Motto war „Freundschaft“.

Am Sonntag wurde der Kindermusikpreis „Das Weberlein“ im Niederrhein Stadion Oberhausen verliehen. Thema der Veranstaltung war Freundschaft. Viele Kinder kamen mit ihren Eltern und Großeltern. Um schöne Musik zu hören, Spaß zu haben und ein bisschen zu tanzen. Kinderreporter Leonard durfte vor der Veranstaltung mit Dominik Merscheid sprechen. Der Musiker hat den Preis der Fachjury bekommen.

Die beiden sitzen auf dem untersten Rang der Tribüne. Noch ist das Stadion leer. Reporter Leonard macht sich bereit für das Gespräch.

Kinderreporter Leonard interviewt Dominik Merscheid bei der Verleihung des Kindermusikpreises "Das Weberlein". Beide sind etwas aufgeregt Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Er ist noch ein bisschen aufgeregt. „Für mich ist es der erste Preis und ich habe noch nie auf so einer großen Bühne gestanden. Da bin ich auch etwas aufgeregt!“, gibt Dominik zu. Außerdem erzählt er, dass er am liebsten Musik mit Freunden macht. Viele hat er noch aus seiner Kindheit.

Waschbär Checky begrüßt die Kinder

Jetzt ist das Stadion schon voller. Maskottchen Checky begrüßt die Gäste. Viele Kinder wollen ein Foto mit dem großen, flauschigen Waschbären haben. Um 15 Uhr geht das Fest richtig los. Filipina und Marcus von der Krümelmucke stehen auf der Bühne und singen von Sonnenschein und Schokolade. Viele Kinder und Erwachsene kennen die Lieder. Sie singen mit und fangen an zu tanzen.

Moderatorin Jenny kommt auf die Bühne. Sie erzählt, dass es das Fest gibt, weil Kindermusikerin Christiane Weber ganz viele Freunde hatte. Und als sie gestorben ist, wollten ihre Freundinnen und Freunde eine Erinnerung schaffen. Jetzt sind sie eine kleine Stiftung. Sie fördern schöne Kindermusik, weil Christiane das so gerne mochte.

Dann erscheint Schirmherr Erwin Grosche auf der Bühne. Er zeigt lustig, wofür ein Schirmherr da ist. Viele Kinder machen mit, während er Reime und Lieder präsentiert. Es geht um knutschende Zahnbürsten und Lieder, mit denen es mehr Spaß macht, die Spülmaschine auszuräumen. Manche Kinder rücken ganz weit vor auf ihrem Sitz. Ein Mädchen lacht so schön und laut, dass es alle damit ansteckt.

Lieder statt großer Worte

Das Publikum bei "Das Weberlein". Sitzen bleiben ist langweilig! Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Jetzt kommt der Preis der Jury. „Seine Reime sind echte Konfettikanonen“, sagt Jurymitglied Edith Jeske über Dominik Merscheid. Ihr großes Lob macht den Preisträger beinahe sprachlos: „Mir fehlen die Worte, aber ich habe ja Lieder mitgebracht!“, sagt Dominik Merscheid, als er mit Schlagzeuger Emil die Bühne betritt und loslegt. Seine Lieder sind humorvoll und fröhlich, auch wenn es in dem Gewinnerlied um Langeweile geht.

Den Publikumspreis haben „Deniz & Ove“ gewonnen. Das hat die beiden riesig gefreut! Ein Konzert in Dresden konnten sie trotzdem nicht kurzfristig absagen, um den Preis entgegenzunehmen. Trotzdem geht die Show lustig weiter. Dafür sorgt Herr Jan mit dem Lied vom Brotrand, der auch gerne gegessen werden will. Alle Künstlerinnen und Künstler zeigen an diesem Nachmittag: Musik für Kinder macht einfach glücklich.

Leonards Text über „Das Weberlein“ lest ihr demnächst in CHECKY!.

