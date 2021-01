Jeden Tag ein bisschen Magie mit Zauberer Benni

Der junge Zauberer Benni hat eine eigene magische Show im Fernsehen. Auf der Bühne erzählt er gerne Geschichten.

Zauberer erzählen Geschichten. Das hat Benni Späh schon ganz früh über Magie gelernt. Und diese wichtige Lektion beherzigt er als „Benjuspokus“. Unter diesem Namen stand er schon ganz oft auf der Bühne. In seiner Piraten-Show erzählt er, was Piraten alles können müssen. In seiner Weihnachts-Show, wie Santa Claus durch den Schornstein kommt. An der nächsten Show tüftelt der Zwölfjährige schon gemeinsam mit seiner Mutter. Der Bühnenauftritt wird spektakulär, denn darin kommen ein fliegender Tisch und eine Messerkiste vor.

Benni steht auf der Bühne, seitdem er sechs Jahre alt ist. Es macht ihm einfach Spaß die Menschen zu verzaubern: „Es ist total spannend, wenn man auf der Bühne steht, einen Witz macht und dann lachen 500 Leute, das finde ich an der Zauberei am coolsten.“

Erfahrungen sammeln

Das hat er auch geschrieben, als er sich bei der „Magic School“ beworben hat. In der TV Show der Zauberer-Brüder Andreas und Christian Ehrlich werden begabte junge Magierinnen und Magier eingeladen. Und es hat geklappt: Benni durfte im Fernsehen mit seiner Messerkiste auftreten!

Eine echte Magier-Schule war die „Magic School“ der Ehrlich Brothers aber nicht. „Eigentlich haben wir mehr Erfahrung gesammelt. Die Tricks mussten wir selber mitbringen. Toll finde ich, dass sich alle Kandidaten der Magic School immer noch in Zoom Meetings treffen. Wir zaubern und reden jeden Tag miteinander.“

Deswegen beherrscht Benni inzwischen nicht nur die große Bühnenmagie, sondern auch viele Kartentricks. Und einen klasse Zauberspruch hat er auch: „Ich habe Mac King angeschrieben, einen Magier, den ich in Las Vegas schon live gesehen habe. Der hat so einen coolen Zauberspruch, er sagt „Bringbring“. Er hat mir dann geantwortet, dass ich das benutzen darf. Ich soll es aber nicht mit einem Telefon, also „Ringring“ verwechseln.“

Da kann bei der nächsten Show ja nicht mehr viel schiefgehen. Welche Geschichte Benjuspokus darin erzählen will, verrät er aber noch nicht. Aber das ist okay, einige Geheimnisse müssen Magier ja immer haben!

Ob er von Beruf Zauberer werden will und was sein liebster Zaubertrick ist, erzählt Benni in der nächsten Ausgabe von CHECKY!, die am Samstag erscheint.