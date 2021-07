Hochbegabter Junge beendet Physik-Studium mit elf Jahren

Der elfjährige Laurent Simons gilt als Wunderkind. Jetzt beendete er sein Physik-Studium „mit höchster Auszeichnung“. Und er macht weiter.

Der elfjährige Laurent ist schon früh ein „Wunderkind“ genannt worden. Als er acht Jahre alt war, machte der belgisch-niederländische Junge sein Abitur – zehn Jahre früher als die meisten Jugendlichen. Jetzt kam eine neue Erfolgsmeldung: Laurent hat mit elf Jahren sein Physik-Studium abgeschlossen. Und sogar richtig gut. Auf dem Abschlusszeugnis des Jungen steht: „Mit höchster Auszeichnung“.

Laurent ist hochbegabt. Das bedeutet, dass er sehr intelligent ist und Dinge sehr schnell versteht. Nach seinem Abitur im Jahr 2018 hatte Laurent zuerst das Fach Elektrotechnik an der Universität Eindhoven in den Niederlanden studiert. Nach einem Jahr war er fast fertig, doch dann gab es einen Streit mit der Leitung der Universität.

Am liebsten nach Israel

Die Uni erklärte damals, die Eltern hätten gewollt, dass ihr Sohn vor seinem zehnten Geburtstag Ende Dezember Examen macht. Das sei aber nicht möglich gewesen. Laurent hätte erst noch einige Prüfungen machen müssen.

Das Bild aus dem Jahr 2018 zeigt Laurent (8) mit seinen Eltern. Foto: Uli Deck / dpa

Die Familie suchte daraufhin nach einer neuen Universität für Laurent. Am liebsten hätte er in Israel studiert, aber durch die Corona-Pandemie war das im Jahr 2020 nicht möglich.

Fertig nach einem Jahr

So fing er ein Physik-Studium an der belgischen Universität in Antwerpen an. Laurent brauchte nur ein gutes Jahr für die Kurse und Prüfungen, für die andere normalerweise drei Jahre studieren. „Ein tolles Gefühl, dass ich das geschafft habe“, sagt Laurent. Aber nicht nur die Physik interessiert ihn. „Daneben habe ich auch noch viele andere Projekte“, berichtet er.

Jetzt will Laurent ein Master-Studium in Antwerpen beginnen. Gemeinsam mit Unis in Israel, Großbritannien und den USA wird ein besonderes Programm für ihn entworfen. Und danach will er eine Doktorarbeit schreiben.

Die Hunde blieben bei ihm

Studieren in Antwerpen war super, sagt Laurent. Es hatte für ihn auch noch zwei große persönliche Vorteile: Er konnte regelmäßig seine Großeltern in Belgien besuchen. Und seine beiden Hunde konnten bei ihm bleiben.

Laurent hat, wenn er älter ist, ein ehrgeiziges Ziel: Er möchte das menschliche Leben verlängern und zum Beispiel künstliche Organe entwickeln.

