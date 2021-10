Hilfe für den Pflegeberuf

Die Menschen werden immer älter – also braucht es mehr Personen, die diese Menschen unterstützen und sich um sie kümmern.

Ihr Beruf ist extrem wichtig. Denn Pflegerinnen und Pfleger kümmern sich um alte und kranke Menschen, zum Beispiel in Heimen und Krankenhäusern. Doch Menschen, die diese Arbeit machen möchten, gibt es wenig. Dabei werden die Bürger immer älter, es gibt also auch mehr Menschen, die Pflege benötigen.

Bessere Bedingungen

Zum Anfang der Coronavirus-Pandemie hatte das Pflegepersonal noch Beifall bekommen von anderen Menschen: Von Balkonen wurde für sie geklatscht, weil ihre Arbeit anstrengend ist. Doch außer Beifall blieb für die Pflegenden nichts. Fachleute fordern deshalb: Um genug Leute für diesen Beruf zu begeistern, müsste mehr getan werden. Zum Beispiel muss ein besseres Arbeitsumfeld geschaffen werden. Pflegekräfte werden eigentlich rund um die Uhr benötigt. Doch sie bekommen für ihre wichtige Arbeit kaum Geld. Gleichzeitig sind sie einfach immer da und haben kaum Pausen. Außerdem fehlt oft die Zeit, um sich mehr um die alten und kranken Menschen zu kümmern.

Zudem waren und sind die Pflegekräfte gerade wegen Corona besonders gefährdet. Sie arbeiten mit vielen Menschen zusammen und haben viel Kontakt. Anders lässt sich der Beruf nicht machen. Außerdem waren sie am Anfang der Coronavirus-Zeit für viele alte Menschen in den Senioren- und Pflegeheimen der einzige, soziale Kontakt. Oftmals durften Familienmitglieder ihre Omas und Opas in der Anfangszeit nicht besuchen. Die Sorge war groß, dass sie das Virus mit ins Heim bringen. Auch da waren und sind die Pflegekräfte besonders gefordert.

Österreich ist ein Vorbild

Politikerinnen und Politiker versprechen schon länger, etwas an der Lage verbessern zu wollen. Dennoch beklagen Pflegekräfte, dass es noch lange nicht ausreicht. Wenn Pflegekräfte fehlen, übernehmen oft andere Familienmitglieder die Pflege eines Verwandten. So pflegen zum Beispiel Mütter ihre Mütter. Da die Pflege viel Zeit braucht, kann die Mutter dann zum Beispiel nicht ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen. Der Familie fehlt so Geld.

In anderen Ländern wie zum Beispiel unserem Nachbarland Österreich ist man da schon einen Schritt weiter. Die Regierung hat dort beschlossen, dass Menschen, die Familienmitglieder pflegen, vom Land angestellt werden. Sie bekommen vom Land also Geld. So können sie sich kümmern. Das Land Österreich geht mit diesem Versuch neue Wege.

