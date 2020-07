Harry Potter und seine Erfinderin feiern Geburtstag

Jeder kennt den berühmten Zauberer Harry Potter. Am 31. Juli wird er bereits 40 und seine Erfinderin J.K. Rowling 55 Jahre alt!

Seinen 11. Geburtstag wird Harry Potter wohl nie vergessen. Der Tag verändert sein Leben komplett. Gerade war er noch ein Junge, der bei seiner Tante und seinem Onkel leben muss und von seinem Cousin geärgert wird. Und auf einmal ist er Teil einer magischen Welt, von der er vorher nichts wusste.

Diese riesige Ausgabe des ersten Bands war 2018 auf der Frankfurter Buchmesse zu sehen Foto: Arne Dedert / dpa

Mit elf Jahren nach Hogwarts

Viele Millionen Leserinnen und Leser sind Harry schon in seine Welt gefolgt. Die Harry-Potter-Serie gehört weltweit zu den erfolgreichsten Büchern, auch die Filme haben eine Menge Menschen gesehen. Am 31. Juli denken wohl besonders viele Fans an den Zauberer, denn der Tag gilt als Harry Potters Geburtstag. Bei Roman-Figuren zählt oft der Tag, an dem das Buch erschienen ist, als Geburtstag. Doch über Harry weiß man mehr.

Im ersten Band wird Harry elf Jahre alt. Und an diesem Geburtstag erfährt er, dass er ein Zauberer ist und was mit seinen Eltern geschah. Auch in allen anderen Bänden kommt Harrys Geburtstag vor. Die Autorin J.K. Rowling hat allerdings immer nur den Tag und den Monat genannt. Eine genaue Angabe zum Geburtsjahr fehlt. Schlaue Fans haben es aber herausgefunden.

In den Büchern stehen nämlich einige andere Jahreszahlen. Zum Beispiel feiert im zweiten Buch einer der Geister in der Zauberschule Hogwarts seinen 500. Todestag. Auf einem Kuchen steht sein Todesdatum: 31. Oktober 1492. Die Feier findet also im Jahr 1992 statt. Harry ist zu diesem Zeitpunkt der Geschichte zwölf Jahre alt. Also muss er im Jahr 1980 geboren sein. Am 31. Juli ist sein 40. Geburtstag! Übrigens: Auch die Harry-Potter-Erfinderin J.K. Rowling hat am 31. Juli Geburtstag. Sie ist 15 Jahre älter als ihre Roman-Figur und wird in diesem Jahr 55.

Das ist die Autorin der bekannten Harry-Potter-Buchreihe. Foto: Evan Agostini / dpa

J.K. Rowling ist durch Harry Potter zur Milliardärin geworden. Als Joanne Kathleen Rowling wurde sie 1965 in Winterbourne geboren. Das ist ein kleiner Ort bei Bristol im Südwesten Englands. Mit neun Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Tutshill. Vor neun Jahren kaufte die Autorin ihr Elternhaus. Dort gibt es auch einen Verschlag unter der Treppe – ähnlich dem, in dem der kleine Harry bei den Dursleys schlafen muss. Das Haus wird gerade renoviert.

An den Ideen für ihre siebenteilige Buchreihe arbeitete Rowling fünf Jahre. Der erste Band, „Harry Potter und der Stein der Weisen“, kam 1997 in die Läden. Acht Harry-Potter-Kinofilme, ein Theaterstück und zwei Filme über „Phantastische Tierwesen“ sorgten für hohe Gewinne.