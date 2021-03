Die engagierten Kinder von „Frohnhausen for Future“ wollen am globalen Klimastreiktag an einer Fahrraddemo teilnehmen und planen neue Aktionen.

Marlene, Greta und Leni haben sich gemeinsam mit anderen Kindern schon viel überlegt, um zu zeigen, wie wichtig der Klimaschutz ist. Sie haben übrig gebliebene Lebensmittel vom Wochenmarkt gesammelt und daraus drei verschiedene Suppen gekocht. Sie haben Geschichten über Bäume geschrieben, die gefällt wurden. Sie haben ihre Forderungen mit Kreide auf den Asphalt geschrieben und andere aufgefordert, es ebenso zu tun.

Am Tag des globalen Klimastreiks wollen die drei Mädchen an einer Fahrraddemo in der Stadt Essen teilnehmen. Noch lieber wäre ihnen eine richtige Demo. Dafür besitzen sie sogar ein großes Transparent mit dem Schriftzug „Frohnhausen for Future“. Frohnhausen ist ein Essener Stadtteil. Ebenso wie ihre Freunde Linn, Julie, Frida und Kian wollen die engagierten Mädchen aufrütteln und in ihrem Umfeld etwas bewegen.

Korallensterben und Waldbrände

#Allefür1Komma5 ist am 19. März das Motto des Klimastreiks. Die Teilnehmer wollen damit sagen: Die Politik muss dafür sorgen, dass der Temperaturanstieg auf der Erde, der von Menschen verursacht wird, auf 1,5 Grad Celsius begrenzt wird. Ein weiterer Spruch lautet #NoMoreEmptyPromises, übersetzt: Keine weiteren leeren Versprechen mehr!

Die zehnjährige Marlene sagt: „Das Thema Klimaschutz ist für uns total wichtig, weil es um unsere Zukunft und die der Generationen nach uns geht.“ Sie war schon ein paar Mal bei Demonstrationen dabei. Schlimm findet sie zum Beispiel das Korallensterben und die Waldbrände. „Küstenregionen drohen zu überschwemmen. Und es gibt unglaubliche Dürren. Menschen, die mit der Landwirtschaft Geld verdienen, können nicht mehr davon leben.“

Nähe zu „Fridays for Future“

Leni (9) findet es schrecklich, dass das Eis an den Polen schmilzt und die Eisbären ihren Lebensraum verlieren. Und ihre Zwillingsschwester Greta sagt: „Es macht mir Sorgen, dass es im Winter immer wärmer wird und es kaum noch schneit.“

Die engagierte Kindergruppe sucht mit ihrem Namen bewusst die Nähe zur Bewegung „Fridays for Future“. Marlene sagt: „Wenn jeder etwas tut und andere überzeugt, was zu tun, ist das wirklich gut.“ Sie vergleicht das mit Corona: „Einer steckt zwei an, zwei stecken vier an. Für das Klima wäre es gut, wenn man so Menschen für den Klimaschutz anstecken könnte.“

Unverpackt-Läden und Wasserstoffautos

Und was müsste sich ändern? „Mehr Unverpackt-Läden!“, wünscht sich Leni. „Und sie müssen günstiger sein. Denn nicht jeder kann sich den Einkauf dort leisten.“ Sie hofft auch, dass mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen. Gretas Wunsch: „Mehr Wasserstoffautos! Denn da kommen keine Abgase raus.“ Und Marlene findet, es sollten endlich richtige Maßnahmen ergriffen werden. Das Pariser Klimaschutzabkommen reiche längst nicht aus. „Es gibt nicht den Fortschritt, den wir brauchen.“

Die Familien von Marlene, Greta und Leni haben ihr Auto abgeschafft, alle laufen viel oder fahren Rad. Leni zählt den Fuhrpark auf, den sie zu Hause haben: „Fahrrad, Einrad, Inline Skater, Roller!“ Alles klimafreundliche Fortbewegungsmittel, die keine Abgase in die Luft pusten.

Für die Zeit nach Corona haben die Kinder von „Frohnhausen for Future“ schon einige Pläne. „Wir wollen dann endlich wieder Aktionen machen“, erzählt Marlene. Konkret ist eine Kleidertauschbörse in Planung. Und auch an weiteren Ideen mangelt es den kreativen Kindern auf keinen Fall.

>> Der globale Klimastreiktag

Die Klimaschützer von „Fridays for Future“ haben für den 19. März zum globalen Klimastreik aufgerufen. In mehr als 50 Ländern wollen sie auf die Straße gehen. Große Demos sind wegen Corona kaum möglich. Stattdessen wollen die Aktivisten auf Brücken und Straßen in ganz Deutschland Plakate hochhalten. Außerdem sollen mit Sprühkreide und Schablonen Texte auf die Wege gesprüht werden. Es gibt Fahrraddemos und Aktionen im Internet. Es ist der siebte weltweite Klimastreik. Der letzte war am 25. September 2020.