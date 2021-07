"Auf sich gestellt": Grundschülerinnen über ihr Corona-Jahr

Emma (9) und Niila (10) aus Moers haben Abschied von der Grundschule gefeiert. Die beiden erzählen, wie sie das Corona-Schuljahr erlebt haben.

Abschied von der Grundschulzeit: Zwei vierte Klassen tanzen auf dem Schulhof der Grundschule Hülsdonk zu „Auf das, was da noch kommt“ von Max Giesinger. Einige Jungen und Mädchen singen besonders laut mit, so als wollten sie betonen: „Egal was kommt, uns kann nichts mehr erschrecken!“ Wir haben zwei Kinder herausgepickt: Der zehnjährige Niila und die neunjährige Emma haben im vergangenen Jahr zum Teil im Online-Unterricht gelernt, Karneval mit Stopptanz per Video-Chat gefeiert, keine Abschlussfahrt zum Bauernhof gehabt und auch sonst ist viel ausgefallen. Die beiden Viertklässler erzählen, wie für sie das letzte Schuljahr in der Grundschule war.

Könnt ihr euch noch an den ersten Tag erinnern, als die Schule geschlossen war?

Emma: Das war, als wäre ich ganz allein gelassen, ich hab halt niemanden gehört, der in der Klasse rumgequatscht hat, das fand ich erstmal komisch.

Niila: Später hat dann das Homeschooling mit Video begonnen, da konnte man besser lernen.

Emma: Aber manchmal war es auch schwierig, ich habe mich am Anfang nicht getraut, eine Frage zu stellen. Weil dich dann ja auch alle besser hören und das fand ich peinlich.

Niila: Als dann die ersten Fragen von den anderen kamen, habe ich gemerkt, das kann ja nicht so schlimm sein, wenn ich dann auch was frage.

Ist euch denn irgendwas in guter Erinnerung geblieben?

Niila: Man hat gelernt, wie es ist, wenn man auf sich alleine gestellt ist und mit niemandem zusammenarbeiten kann. Das war eigentlich eine positive Erfahrung. Ich hab bei Rechenfragen einen Schmierzettel geholt und das Rechenblatt abgearbeitet. Wenn du dann am Ende die Seite fertig hast, und kannst es abhaken, das ist dann ja ein Erfolg. Du hast es ja allein geschafft. Negativ war halt, dass es ständig so war, dass man alleine war.

Emma: Was ich gar nicht so schlecht fand: In den Pausen konnte ich immer mit meinem Spielzeug spielen, mit Playmobil zum Beispiel, ich hatte da gerade eine Villa bekommen. Das war neu und cool.

Gibt es irgendetwas, das ihr am liebsten vergessen würdet?

Mit Maske, aber immerhin in der Schule. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Emma: Die Maske! Auch wenn die schön mit Mustern sind, es ist nervig, dass man nicht sehen kann, ob jemand lächelt und meine Mutter erkennt noch nicht mal, ob ich ihr die Zunge rausstrecke.

Das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht…

Emma: Ja schon, aber trotzdem ist es irgendwie traurig.

Macht euch Corona noch große Sorgen?

Niila: Ich habe Sorge, dass wir nach den Ferien weiter Homeschooling haben, dass man direkt zu Hause bleiben muss und die neuen Lehrer nicht richtig kennenlernt und mit den Kindern, die auch neu sind, nicht sprechen kann.

Emma: Ich hab manchmal Angst, dass Corona mehr in die Nähe von mir und meinen Freunden kommt und ich hab Angst um meine Familie.

Wie habt ihr als Klasse euren Abschied von der Grundschule gestaltet?

Emma: Mit Singen und Tanzen zu „Auf das, was da noch kommt“, das passt, ich bin ja auch irgendwie gespannt, auf das, was da noch kommt.

Niila: Ich finde, das passt sehr gut, man weiß ja nicht, was einem noch bevorsteht.

Ist das ein eher positives oder negatives Gefühl?

Niila: Eher ein positives Aufgeregt sein.

Emma: Bei mir auch.

