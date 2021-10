Geschichten aus Kanada auf der Frankfurter Buchmesse

Ein Mann räumt am Stand des Carlsen-Verlags pixi-Kinderbücher in ein Regal. Die Frankfurter Buchmesse dauert bis zum 24. Oktober.

Am Mittwoch startet die Frankfurter Buchmesse. Viele Autorinnen und Autoren stellen dort neue Bücher vor. Unter anderem welche aus Kanada.

Lesungen, Preisverleihungen und jede Menge neue Bücher – darum dreht sich ab heute alles in der Stadt Frankfurt am Main. Die größte Buchmesse der Welt konnte im letzten Jahr wegen Corona nur digital stattfinden. Jetzt sind wieder Besucher erlaubt. Auch für Kinder gibt es ein buntes Programm aus Mitmach-Aktionen und neuen Geschichten.

Mehr Leseratten wegen Corona

Während der Pandemie sind Bücher beliebter geworden, vor allem bei jungen Menschen. Eine Umfrage zeigt, dass Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 19 Jahren in dieser Zeit deutlich mehr gelesen haben als vorher. Das soll so bleiben, finden Verlage und Buchhandlungen.

Auf der Buchmesse kommt ein Kinderangebot zum Beispiel von der Stadtbücherei Frankfurt, die Lese-Aktionen in einem Bücherbus vorbereitet hat. Ein anderes ist die Ausstellung „K³ - Kinder Kunst Kolumba“, in der es um Kreativität geht. Dort werden unter anderem Texte von jungen Nachwuchsautoren gezeigt.

Außerdem finden auf der Buchmesse Lesungen mit Kinder- und Jugendbuchautoren statt. Stefan Gemmel liest zum Beispiel aus seinem Buch „Die Yetis sind los! Verflixt und zugeschneit“ vor und Dietrich Grönemeyer aus „Der kleine Medicus“.

Auch internationale Autoren stellen auf der Buchmesse ihre Bücher vor. Darunter sind auch welche aus dem Land Kanada. Kanada ist in diesem Jahr nämlich das Gastland und darf seine neuesten Bücher auf der Messe zeigen. Jedes Jahr gibt es ein anderes Gastland.

Bekannte Kinder- und Jugendbuchautorinnen aus Kanada sind Nancy Vo, India Desjardins und Ashley Spires. Nancy Vo hat die Bilderbücher „Der Outlaw“ und „Ranger“ illustriert und geschrieben. In „Der Outlaw“ (übersetzt: Der Gesetzlose) geht es um eine Kleinstadt im Wilden Westen. Als ein Fremder in die Stadt kommt, haben die Menschen Angst vor ihm. Ein kleiner Junge beweist aber Mut. In „Ranger“ rettet ein Mädchen einen Fuchs. Nancy Vo arbeitet mit Tusche, Zeitungen, Stoffen und Holz. In einem Interview sagte sie einmal, dass sie Bilderbücher mag, weil sie eine Geschichte gleichzeitig in Worten und Bildern erzählen.

India Desjardins hat die Buchreihe „Das verdrehte Leben der Amélie“ geschrieben, in der acht Bände erschienen sind. Darin erlebt man den Alltag und die Entwicklung des elfjährigen Mädchens Amélie zu einer 16-jährigen Jugendlichen.

In Ashley Spires‘ neuem Bilderbuch „Das Großartigste Ding der Welt“ steht ein kleines Mädchen im Mittelpunkt, das eine Erfindung bauen möchte. Das ist gar nicht so einfach, aber das Mädchen hat unglaublich viel Geduld und gibt nicht auf.

