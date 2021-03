So sah das Brandenburger Tor in Berlin während der Earth Hour im vergangenen Jahr aus.

Klimawandel Fürs Klima wird es am Samstag in vielen Städten dunkel

Am Samstag findet die Earth Hour statt. Viele Menschen schalten für eine Stunde das Licht aus, um so ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Immer wieder sorgen Menschen auf der ganzen Welt dafür, dass nicht vergessen wird, wie wichtig es ist, das Klima zu schützen. Dabei ist der 27. März ein ganz besonderer Tag. Denn morgen ist die Earth Hour (übersetzt: Stunde der Erde). Um 20.30 Uhr schalten Millionen Menschen auf der ganzen Welt in Tausenden Städten und Unternehmen für eine Stunde das Licht aus. Dadurch setzen sie ein gemeinsames Zeichen für den Klimaschutz.

Wenn elektrisches Licht eingeschaltet ist, verbraucht das Strom. Bei der Erzeugung von Strom in Kraftwerken fällt häufig das Gas Kohlendioxid an. Kurz nennt man es auch CO 2 . Die steigende Menge dieses Treibhausgases in der Atmosphäre ist eine Ursache des Klimawandels.

„Am Klimaschutz kommt keine Partei vorbei“

Die Organisatoren der Earth Hour sagen: Die nächsten Jahre werden im Kampf gegen die Klimakrise entscheidend sein. Das Jahr 2021 ist für die deutsche Klimapolitik sehr wichtig. Denn in den nächsten Wochen und Monaten werden die Wahlprogramme für den Bundestags-Wahlkampf ausgearbeitet. Die Umweltschutzorganisation WWF sagt deshalb: „Wir wollen mit der Earth Hour 2021 in ganz Deutschland deutlich machen: Am Klimaschutz kommt keine Partei vorbei!“

Rechts siehst du den Fernsehturm in Frankfurt am Main während der Earth Hour. Links ist er beleuchtet zu sehen. Foto: Silas Stein / dpa

Auch viele Städte und Gemeinden in Deutschland machen mit. Sie schalten morgen die Beleuchtungen an Denkmälern, Kirchen, Wahrzeichen und wichtigen Gebäuden aus. Bei uns in Nordrhein-Westfalen werden zum Beispiel alle Lichter am Aachener Dom abgeschaltet.

In Düsseldorf werden unter anderem die Tonhalle und der Schlossturm dunkel sein. Die Rathäuser in Hagen, Essen und Hamm machen ebenso mit wie das Kunstwerk Tiger & Turtle in Duisburg.

Macht deine Stadt auch mit?

Wenn du herausfinden möchtest, ob auch deine Stadt mitmacht, kannst du auf der Internetseite www.wwf.de/earth-hour nachsehen.

Du möchtest auch mitmachen? Dann schalte morgen um 20.30 Uhr für eine Stunde dein Licht bei dir zu Hause aus. In dieser Zeit könntest du dich mit deiner Familie zum Beispiel bei Kerzenschein zusammensetzen. Ihr könnt gemeinsam essen oder ein Hörbuch hören. Oder ihr macht einen Spaziergang zu einem der Gebäude eurer Stadt, die sich an der Earth Hour beteiligen. Viele Teilnehmer wollen Fotos und Selfies in den sozialen Netzwerken hochladen.