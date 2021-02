Einhörner, Cowboys und bunte Fenster zu Karneval

Karneval findet dieses Jahr nicht wie gewohnt statt. Trotzdem können die Tage rund um den Rosenmontag lustig werden. Hier einige Tipps.

Das wird ein ruhiger Karneval. Feiern und Umzüge fallen wegen des Coronavirus aus. Trotzdem gibt es jede Menge Ideen, wie man sich und anderen die Karnevalszeit verschönern kann.

Die achtjährige Elisabetta aus Datteln hat ihr Fenster mit bunten Pappgirlanden und Clown-Gesichtern dekoriert, damit Spaziergänger sich darüber freuen können: „An Rosenmontag werde ich als Einhorn verkleidet mit dem Hund rausgehen. So machen wir da

Carlo, Helge und Wilke ziehen durch Emmerich Foto: privat

s dieses Jahr!“

Die Pferde gesattelt

Carlo (7), Helge (5) und Wilke (2) kommen aus Emmerich am Rhein. Sie schreiben: „Wir sind schon ein bisschen traurig dass wir in diesem Jahr nicht beim Tulpensonntagszug in Emmerich mit laufen können, besonders schade ist es, weil er im letzten Jahr wegen dem Sturm ausgefallen ist.“ Jetzt haben sie als Cowboys die Pferde gesattelt und machen ihren eigenen Umzug. „Wir besuchen so unsere Freunde von Haus zu Haus, jeder hat vor seiner Tür etwas für die anderen Familien vorbereitet, der Zug startet für alle zur selben Zeit, so trifft man sich nicht, feiert aber doch irgendwie zusammen.“ Das hat übrigens auch an Sankt Martin schon gut geklappt!

Wundertüten basteln

Die Viertklässlerin Marie besucht die Elefantenklasse der Drusenbergschule in Bochum. Im letzten Jahr gab es noch eine Karnevalsparty in der Klasse. Diesmal feiern die Kinder in einer „Videokonferenz mit Kostümen und singen Karnevalslieder.“ Das ist schöner, als ganz auf Karneval zu verzichten. Marie freut sich jedenfalls schon darauf.

Die Kitas St. Elisabeth, St. Maria im Eichholz und St. Petrus und Andreas in Brilon haben sich eine Überraschung für die Kinder überlegt. Dort wurden bunte Wundertüten gebastelt. Sie heißen „Karneval to go Tüte“. Alle Kinder aus den Einrichtungen bekommen sie und können so wenigstens etwas Karneval zu Hause feiern. In der Überraschungstüte ist alles, was Spaß und gute Laune macht, zum Beispiel Musik und Verkleidung.