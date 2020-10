Ein verhexter Junge und eine gemeine Hexe

Im Kino startet der Film „Hexen hexen“. Ganz neu ist die Geschichte über den kleinen Jungen, der zur Maus wird, aber gar nicht.

Bestimmt kennst du die eine oder andere Gruselgeschichte, in der Hexen eine Rolle spielen. Manchmal gehören diese Hexen zu den Guten. Ganz oft sorgen sie aber auch für jede Menge Chaos und haben ziemlich böse Absichten. So wie in dem neuen Kinofilm „Hexen hexen“. Darin dreht sich nämlich alles um die übelste Art von Hexen, die es gibt! Und zwar um die, die Kinder so gar nicht leiden kann.

Ein verzauberter Ausflug

Der Film spielt im Jahr 1969. Ein kleiner Junge verliert seine Eltern und zieht daraufhin zu seiner Großmutter. Diese tut alles, damit ihr Enkel eine schöne Kindheit hat. Sie erzählt jedoch auch viele gruselige Sachen. Zum Beispiel, dass es echte Hexen gibt, die lange Krallen und große Nasenlöcher haben, mit denen sie Kinder aufspüren. Und dass man sie auf den ersten Blick gar nicht erkennt, weil sie zwischen anderen Menschen ihr wahres Aussehen verbergen können.

Bei einem gemeinsamen Ausflug mit seiner Oma in ein Hotel merkt der Junge, dass diese schaurigen Erzählungen wahr sind. Durch Zufall platzt er in eine geheime Hexen-Konferenz, auf der die böse Oberhexe Eva darüber spricht, alle Kinder auf der Welt zu beseitigen. Bevor er jemandem von diesem schlimmen Plan berichten kann, bemerkt ihn die Oberhexe und verwandelt den Jungen in eine Maus.

Zusammen mit zwei anderen verhexten Kindern versucht der Junge in Mausgestalt, das Vorhaben der Hexen zu durchkreuzen. Seine Großmutter hilft ihm ebenfalls. Es wird aber umso komplizierter, als die Oberhexe den Hotelbesitzer Mr Stringer auf ihre Seite zieht und ihn von einer Mäuseplage in seinem Hotel überzeugt.

„Hexen hexen“ ist ein schaurig-lustiger Familienfilm, der jedoch keine völlig neue Geschichte erzählt. Der Film basiert nämlich auf einem Kinderbuch des britischen Autors Roald Dahl, das im Jahr 1983 erschienen ist. Und verfilmt wurde das Buch auch schon früher.

Zum ersten Mal war „Hexen hexen“ 1990 im Kino zu sehen. Jetzt gibt es eine neue Version mit neuen Schauspielern und einer anderen Umgebung. Denn anders als im alten Film und im Kinderbuch, spielt der Film nun in Amerika und nicht in England. Und noch etwas ist anders: Im aktuellen Film hat der verhexte Junge keinen eindeutigen Namen. In der Verfilmung von 1990 und in Roald Dahls Roman heißt er allerdings Luke.