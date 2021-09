Ein lebendiges Denkmal

Der Survivor Tree in New York.

Der Survivor Tree in New York ist ein Birnbaum. Er erinnert an den 11. September 2001.

Dieser Baum hat eine besondere Geschichte: Der Survivor Tree in New York. Survivor bedeutet „Überlebender“. Auch dieser Birnbaum hat überlebt. Er ist eigentlich schon etwa 50 Jahre alt. Seine bewegende Geschichte beginnt aber vor genau 20 Jahren.

Am 11. September 2001 haben islamistische Terroristen in den USA vier Passagierflugzeuge entführt. Sie sind mit den voll besetzten Maschinen in verschiedene Gebäude geflogen. In New York sind zwei Flugzeuge in die Bürotürme des World Trade Centers gerast. Die über 400 Meter hohen Zwillingstürme sind kurz darauf eingestürzt. Die Bilder der brennenden Gebäude werden viele Menschen nie vergessen können. Bei den Terroranschlägen in den USA sind fast 3000 Menschen ums Leben gekommen.

Gesund gepflegt

Unter den Trümmern, die in den Tagen und Wochen danach weggeräumt werden mussten, fanden Arbeiter einen stark beschädigten und fast verbrannten Baum. Aber ein paar grüne Blätter waren noch zu sehen. Der Baum wurde aus dem Schutt geborgen, in eine Parkanlage gebracht und dort gepflegt. Das war seine Rettung.

Der Birnbaum erholte sich. Im Jahr 2010 wurde er an der Gedenkstätte auf dem Gelände des zerstörten World Trade Centers eingepflanzt. Er ist für die Menschen in der Stadt zu einem Symbol geworden. Der Birnbaum zeigt, dass eine Heilung der Wunden, die die Terrorattacken hinterlassen haben, möglich ist.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchte den Baum und die Gedenkstätte. Foto: Michael Kappeler / picture alliance / dpa

Seine Geschichte wird auch in einigen englischsprachigen Kinderbüchern erzählt. Sean Rubin hat das Buch „This very tree“ (Genau dieser Baum) geschrieben. Darin lässt der US-amerikanische Autor den Baum berichten und macht die furchtbaren Ereignisse auch für Kinder mit behutsamen Worten und bewegenden Bildern begreifbar.

Der Survivor Tree ist der älteste Baum auf dem Gelände der Gedenkstätte. Alle anderen sind erst nach der Terrorattacke dort gepflanzt worden. Der Birnbaum wird durch ein Geländer geschützt, an dem immer wieder viele Blumen und Kränze abgelegt werden.

Viele Menschen besuchen den Baum, weil seine Geschichte ihnen Hoffnung gibt. Auch in diesen Tagen wieder.

Der Birnbaum steht für Widerstandsfähigkeit und Hoffnung. Die Kraft, die der Survivor Tree den Menschen in New York gibt, können auch andere gut gebrauchen. Das haben sich die Leute gedacht, die den Baum und die Gedenkstätte betreuen.

Jedes Jahr werden nun drei Setzlinge des New Yorker Birnbaums verschenkt. Einer ging zum Beispiel in die britische Stadt Manchester. Dort waren bei einem Terroranschlag auf ein Konzert der Sängerin Ariana Grande (kleines Foto) 22 Menschen gestorben.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Birnbaum und die Gedenkstätte in New York vor einigen Jahren besucht. Sie sagte damals, der Baum sei wie ein Wunder.

