Die „Faire Woche“ im September: Was macht gute Arbeit aus?

In der „Fairen Woche“ vom 10. bis 24. September geht es darum, unter welchen Bedingungen Menschen weltweit arbeiten müssen.

Wie Menschen arbeiten, ist auf der Welt sehr unterschiedlich. Millionen Menschen müssen richtig hart schuften, es ist oft sogar gefährlich für sie. Trotzdem verdienen sie nicht genug, damit sie gut leben können. Auch Kinder müssen in vielen Ländern arbeiten. Dadurch können sie nicht zur Schule gehen. Dass viele Menschen so leben und arbeiten müssen, ist sehr ungerecht. Die „Faire Woche“ will in diesem Jahr darauf hinweisen. Sie findet vom 10. bis 24. September in ganz Deutschland statt.

Die „Faire Woche“ will zeigen, dass wir durch unser Verhalten beim Einkaufen Einfluss darauf haben, wie die Arbeitsbedingungen von Menschen aussehen. Denn wenn Produkte billig sind, sind die Bedingungen, unter denen sie hergestellt werden, meist nicht sauber und fair.

Ökologischer Kaffee-Anbau

Der Faire Handel setzt sich schon seit 50 Jahren dafür ein, dass Menschen gute Bedingungen bei ihrer Arbeit haben. In einem Video zur „Fairen Woche“ erzählen einige davon.

Ein Beispiel: Evangelina Matute kommt aus einer Bauernfamilie. Sie baut im Land Honduras in Mittelamerika Bio-Kaffee an. Schon vor über 20 Jahren hat die Organisation RAOS hier die Kaffeeproduktion auf ökologischen Anbau umgestellt. Seitdem verdienen die Bauern mehr Geld. Ihre Kinder können zur Schule gehen und eine Ausbildung machen. Dadurch schaffen sie es raus aus der Armut und die Familie hat ein sicheres, ruhigeres Leben. Auch für die Umwelt ist der ökologische Kaffee-Anbau besser. Man sagt: Es ist nachhaltig, so zu produzieren.

An die Menschen und die Umwelt denken

Was kann sich der Rest der Wirtschaft vom Fairen Handel abgucken? Auch darum geht es in der „Fairen Woche“. Sie macht Werbung für ein Wirtschaftssystem, das an die Menschen und gleichzeitig an die Umwelt denkt. Leider ist es oft so, dass große Unternehmen bei den Lieferanten den Preis der Produkte nach unten drücken.

Übrigens: Schlechte Arbeitsbedingungen gibt es nicht nur in weit entfernten Ländern. Auch in Deutschland haben es Paketzusteller oder Arbeiterinnen und Arbeiter in Schlachthöfen bei der Arbeit oft schwer. Das macht deutlich: Eine menschenwürdige Arbeit ist in jedem Land der Welt wichtig.

Die „Faire Woche“:

Die „Faire Woche“ hat das Motto „Zukunft fair gestalten - #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“. Sie findet vom 10. bis 24.9. statt.

Es sind über 2000 Veranstaltungen (Ausstellungen, Feste, Lesungen etc.) und Aktionen geplant. Es wird über den Fairen Handel sowie die Vielfalt fair gehandelter Produkte informiert.

Informationen: www.faire-woche.de

