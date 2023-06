Die Erste am Unfallort – Doc Caro im Interview

Carola Holzner kennt man in den sozialen Netzwerken als „Doc Caro“. Sie ist Notärztin und erzählt im Interview, warum Erste Hilfe wichtig ist.

Jemand fällt auf der Straße hin, verschluckt sich an einem großen Bissen oder rammt mit dem Fahrrad ein Auto – was nun? In Fällen wie diesen ist es wichtig zu wissen, wie man sofort helfen kann. So etwas nennt man Erste-Hilfe.

Für Doc Caro, eigentlich Carola Holzner, gehört das zum Alltag. Sie ist nämlich Notärztin. Auf sozialen Netzwerken klärt sie Menschen mithilfe von Videos über Krankheiten und Medikamente auf. Im Interview erklärt sie, warum Medizin-Themen auch für Kinder wichtig sind.

Haben Sie sich schon immer für (Notfall)-Medizin interessiert?

Ich habe bereits als Fünfjährige einen Rettungsdiensteinsatz auf der Straße erlebt. Da stieg ein Arzt aus dem Auto und auf die Frage, wer das sei, antworteten meine Eltern, das sei der Notarzt, der hilft den Menschen und rettet sie. Und dann habe ich gefragt, ob Mädchen das auch können und sie haben gesagt – natürlich! Ich bin in der Notfall-Medizin gelandet, weil das etwas ist, bei dem ich wirklich Menschen helfen kann, das macht mich glücklich!

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf als Notärztin?

Die Notfallmedizin ist voller Überraschungen, niemals gleich und immer eine Herausforderung. Außerdem arbeitet man im Team und das macht mir viel Freude.

Gibt es auch etwas, was Ihnen eher nicht gefällt?

Man wird auch mit Schicksalsschlägen und Situationen konfrontiert, die man nicht so einfach wegstecken kann. Das gehört leider einfach dazu.

Woher kam die Idee Videos zum Thema Medizin zu produzieren?

Ich bin inspiriert worden durch meine Patienten in der Notaufnahme. Ich erlebe ganz oft Patienten, die leider nicht wissen, was sie haben oder warum sie bestimmte Medikamente nehmen. Da dachte ich, vielleicht kann man über die sozialen Netzwerke Menschen erreichen und über ihre Gesundheit aufklären. Und so nahm alles seinen Lauf.

Warum ist es wichtig, dass Kinder auch Erste-Hilfe lernen?

Kinder sind motiviert, neugierig, wissbegierig und angstfrei. Und wenn es die Kinder von klein an lernen, haben wir nicht nur eine Generation von kleinen Ersthelfern, sondern die nächsten Erwachsenen, die dann auch wissen, was zu tun ist!

Doc Caro – EInsatz fürs Herz Foto: Sauerländer

Doc Carohat auch ein Kinderbuch geschrieben. In „Einsatz fürs Herz“ geht es um Momo, der plötzlich bemerkt, wie seine Oma beim Treppensteigen keine Luft mehr bekommt. Sofort ruft er den Notruf und Doc Caro eilt zur Stelle. Zusammen schauen sie, was genau mit der Oma passiert ist. Dazu machen sie sich mithilfe des magischen Notfallradars mikroskopisch klein und reisen auf einem Sauerstoffteilchen durch den Körper und die Blutgefäße. In diesem Buch lernst du viel über den Herzkreislauf und kriegst Erste-Hilfe-Tipps.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten