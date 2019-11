Willemijn Verkaik singt Elsa in „Die Eiskönigin 2“. Sie mag an der Disney-Filmfigur, dass sie so zielbewusst und entschlossen handelt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Die Eiskönigin 2“: Das Lied einer starken Frau

Am 20. November startet der Film „Die Eiskönigin 2“ in den Kinos. Viele sind nicht nur auf die Geschichte aus dem Königreich Arendelle gespannt. Auch auf den neuen Song von Elsa sind die Fans superneugierig. Wird es wieder so ein großer Hit wie „Lass jetzt los“? Worum es in dem Lied „Wo noch niemand war“ geht, hat Willemijn Verkaik der Kinderseite erzählt. Sie singt in beiden Filmen die Eiskönigin Elsa.





Wie fühlt es sich an, an dem Riesenerfolg des ersten Eiskönigin-Lieds „Lass jetzt los“ beteiligt zu sein?

Willemijn Verkaik: Super! Als ich den Song das erste Mal gehört habe, habe ich schon gedacht: Das ist ja hammermäßig gelungen. Aber man weiß natürlich nie, was für ein Erfolg es wird. Dann kamen die Reaktionen und ich hab gesehen, was das für ein Blockbuster geworden ist. Und ich dachte, dass ich das hab machen dürfen, ist richtig toll.





Was hat sich durch den Erfolg des Films für Sie verändert?

In Deutschland kennen jetzt viel mehr Menschen meine Stimme -- ohne dass sie wissen, welches Gesicht dazu gehört. Ich finde das total interessant: Viele wissen nicht, wer Willemijn Verkaik ist, aber wenn sie hören, das ist die Stimme von Elsa, springen sie auf und fangen an zu schreien. Das finde ich sehr lustig.

Worum geht es in dem neuen Lied „Wo noch niemand war“?

Es geht darum, dass Elsa eine Stimme hört. Sie weiß zuerst nicht, woher sie kommt, und sie weiß nicht, was die Stimme von ihr will. Elsa antwortet und sagt: ‚Ich will dir nicht folgen, mir geht es gut hier bei meiner Familie‘. Aber die Stimme ist stark und sie kriegt es dann doch hin, dass Elsa ihr folgt.

Was mögen Sie an Elsa?

Ich finde, sie ist eine tolle, starke Powerfrau. Sie ist so zielbewusst und entschlossen, im zweiten Teil noch mehr als im ersten Teil. Sie kennt jetzt ihre magischen Kräfte und kann sie für gute Dinge einsetzen. Ich wünschte, ich hätte solche Kräfte. Meine Lieblingsfigur in „Die Eiskönigin 2“ ist aber Olaf. Er ist so süß und so lustig!





Wo gucken Sie sich die Kinopremiere an?

Oh, ich kann leider gar nicht dabei sein, weil ich in Holland arbeiten muss. Ich bin sehr beschäftigt mit Theatervorbereitungen. Ich spiele bald im Musical „Annie“ die böse Miss Hannigan, was unglaublich viel Spaß macht.