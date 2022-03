Der Weg zum Frieden ist lang und schwierig

Eine Frau hält Fähnchen mit dem Friedenssymbol und einer Friedenstaube in den Landesfarben der Ukraine in der Hand.

Bei den Demonstrationen gegen den Ukraine-Krieg zeigen Menschen oft zwei bestimmte Zeichen. Friedensforscher fordern, weiter mit Putin zu reden.

In diesen Tagen suchen viele Menschen nach Lösungen, wie man den Krieg in der Ukraine beenden kann. Die meisten Menschen wünschen sich nichts sehnlicher als Frieden. Niemand will, dass Verwandte oder Freunde in einem Krieg verletzt werden oder sterben. Deswegen gibt es in diesen Tagen große Demonstrationen, bei denen gefordert wird, der Krieg müsse schnell aufhören.

Die Leiter nach unten steigen

Friedensforscher beschäftigen sich damit, wie man Frieden schaffen kann. Manche sagen: Es führt nicht zum Frieden, wenn man mehr Waffen an die Ukraine liefert. Ein militärischer Einsatz, also Soldaten und Waffen, macht die Lage eigentlich nur schlimmer. Fachleute nennen das: Eskalation. Darin steckt das griechische Wort für „Leiter“.

Um Frieden zu bekommen, müsse man aber auf Deeskalation setzen, sagen die Forscher. Man sollte also die Konfliktleiter nicht immer weiter nach oben, sondern wieder nach unten steigen. Aber wie?

Die Diplomatie, also die Kunst des Verhandelns, ist ein Mittel, um Vertrauen zu schaffen. Das bedeutet: Auch wenn Krieg herrscht, sollten alle Beteiligten weiterhin miteinander reden. Also Russland mit der Ukraine. Und europäische und andere Regierungschefs mit Wladimir Putin. Dabei sollte man besprechen: Was möchte der eine, was möchte der andere? Welches Sicherheitsbedürfnis hat der eine, welches der andere? Welche Lösungen kann es geben?

Die Taube als Symbol des Friedens

Weltweit sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor fast 77 Jahren viele Vereinbarungen für den Frieden unterschrieben worden. Immer wieder haben sich Menschen dafür eingesetzt, zu verhandeln und Vertrauen zu schaffen. Es gibt bekannte Symbole für den Frieden. Eins ist die Taube. Im Jahr 1949 gab es einen Weltfriedenskongress. Dafür wurde als Symbol ein Bild des Malers Pablo Picasso ausgewählt. Es heißt „La Colombe“ und zeigt eine weiße Taube. Sie wurde zum Friedenszeichen.

Ein weiteres Zeichen ist ein Kreis mit einem besonderen Kreuz in der Mitte, den es seit 1958 gibt. Es ist ein Symbol für atomare Abrüstung. Es gab eine Zeit, in der sich Staaten darauf geeinigt haben, die Menge ihrer Atomwaffen zu verkleinern.

Malt für den Frieden!

Wollt ihr auf eine Friedensdemonstration gehen? Oder wollt ihr einfach zeigen, dass ihr für Frieden seid und an die Menschen in der Ukraine denkt?

Malt ein buntes Bild mit einem Friedenssymbol! Macht es zu einem Demo-Schild oder hängt es zu Hause oder in eurer Schule ans Fenster!

Wenn ihr ein Foto eures Bildes an kinder@funkemedien.de schickt, drucken wir es vielleicht auf der Kinderseite ab. Wir veröffentlichen die schönsten Fotos.

