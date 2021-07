Der Vorratsschrank der Erde ist ab dem 29. Juli leer

Am 29. Juli ist „Earth Overshoot Day“, also Erdüberlastungstag. Das heißt, die natürlichen Vorräte der Erde sind für dieses Jahr aufgebraucht.

Hast du schon mal vom „Earth Overshoot Day“ gehört? Das bedeutet übersetzt Erdüberlastungstag. Morgen, am 29. Juli, ist es wieder soweit: Der Vorratsschrank der Erde ist für dieses Jahr leergeräumt.

Denn auf der Erde gibt es Vorräte, die wir für unser Leben nutzen. Zum Beispiel, wenn wir Wasser zum Trinken, Putzen oder Waschen nutzen. Oder wenn wir Bäume fällen, um Häuser und Möbel zu bauen, und Fische fangen, um sie zu essen. Oder wenn wir Kohle verbrennen, um Strom zu erzeugen.

Erde braucht Zeit zum Nachwachsen

Das Problem dabei ist: Wir Menschen verbrauchen zu viele dieser Rohstoffe in zu kurzer Zeit. Wenn Rohstoffe verbraucht werden, dauert es ziemlich lange, bis sie wieder nachwachsen oder neu entstehen. Die Erde braucht Zeit, um für Nachschub zu sorgen. Wenn wir zum Beispiel einen Wald abholzen, dauert es Jahrzehnte, bis ein neuer wächst.

Um das möglichst vielen Menschen bewusst zu machen, errechnen die Forscherinnen und Forscher des „Global Footprint Network“ (Globaler Fußabdruck-Netzwerk) jedes Jahr den „Earth Overshoot Day“. An diesem Erdüberlastungstag sind die natürlichen Vorräte auf der Erde weltweit aufgebraucht.

Es geht an die Reserven der Erde

Letztes Jahr war das am 22. August, also später als dieses Jahr. Das lag an der Corona-Krise. Die Menschen waren weniger unterwegs, dadurch wurden zum Beispiel weniger Abgase in die Luft geblasen. Vor 20 Jahren war der Erdüberlastungstag noch im Oktober, also drei Monate später als heute. Wir verbrauchen also mehr Ressourcen in kürzerer Zeit als vor 20 Jahren.

Wenn morgen Erdüberlastungstag ist, heißt das zwar, dass wir dann mehr verbrauchen, als die Erde produziert. Trotzdem gibt es für uns immer noch Fische in den Meeren, Felder mit Getreide und Wälder. Aber wir gehen jetzt an die Reserven der Erde. Für alle Generationen, die nach uns kommen, ist das unfair und schwierig. Denn sie müssen auf der Erde leben, die wir vorher leergeräumt haben.

Stärker für den Umweltschutz einsetzen

Umweltexpertinnen und -experten warnen am Erdüberlastungstag davor, dass es irgendwann tatsächlich keine Bäume und keine Fische mehr geben könnte. Dann wäre unsere Erde endgültig leergeräumt und es gäbe keinen Nachschub mehr. Damit das nicht passiert, fordern die Fachleute, dass sich grundsätzlich etwas ändern muss. Sie wollen, dass sich die Politik stärker für den Umweltschutz einsetzt.

