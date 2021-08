Der Golfstrom wird schwächer - Folgen sind noch unklar

Wie das warme und das kalte Wasser durch den Atlantik strömen, hat Einfluss auf unser Wetter. Forschende stellen fest, dass sich da etwas ändert.

Der Golfstrom hat nichts mit Autos und auch nichts mit dem Golfspielen zu tun. Es ist eine Strömung im Meer, und zwar im Atlantischen Ozean. Der Golfstrom ist Teil eines großen Strömungssystems, bei dem sich kaltes und warmes Wasser abwechseln.

Für unser Wetter in Europa ist der Golfstrom sehr wichtig. Durch ihn sind die Winter nicht so kalt und frostig. Er ist wie eine Heizung für Europa. Wissenschaftler sind aber alarmiert. Sie stellen fest, dass der Golfstrom schwächer wird. Und das hat mit dem Klimawandel zu tun.

Auf dem Weg in die Arktis verliert das Wasser Wärme

So funktioniert das Strömungssystem: Im Atlantik strömt warmes Wasser vom Süden nach Norden an die amerikanische Ostküste und in den Golf von Mexiko. Das ist eine riesige Meeresbucht. Sie gibt dem Golfstrom, der hier startet, seinen Namen. Von dort strömt das Wasser weiter nach Nordosten und sucht sich seinen Weg zwischen Großbritannien und Island hindurch Richtung Grönland.

Die Strömungen des Golfstrom Foto: Pascal Behning / funkegrafik nrw

Auf dem Weg in die Arktis verliert das Wasser viel Wärme. Es gibt sie an die Luft ab. Weil viel Wasser verdunstet, wird außerdem der Salzanteil größer. Das kältere, salzige Wasser sinkt nach unten. Das hält das Strömungssystem, das wie eine riesige Pumpe ist, am Laufen. In der Tiefe fließt das kalte Wasser wieder zurück in den Süden des Atlantiks und weiter.

Nun hat sich aber etwas geändert. In der Arktis schmelzen die Gletscher und die Eisschilde. Dadurch landet dort viel Süßwasser im Atlantik. Es ist leichter als Salzwasser und sinkt nicht so leicht nach unten. Auch durch stärkere Regenfälle gelangt mehr Süßwasser über die Flüsse ins Meer. Deswegen gerät die Pumpe des Golfstroms ins Stottern.

Klimaforscher sind besorgt

Der Klimaforscher Niklas Boers hat die Temperatur und den Gehalt des Salzwassers im Atlantik über 150 Jahre zurückverfolgt. Er stellte fest, dass die Zirkulation, also die Kreisbewegung des Wassers, im Atlantik im Moment so schwach ist wie noch nie.

Was bedeutet das? Forscherinnen und Forscher sind sich noch nicht sicher, ob der Golfstrom nur vorübergehend stottert oder dauerhaft zu Ende geht. Das hätte nicht nur Folgen für das Wetter in Europa. Es könnte hier zum Beispiel häufigere und heftigere Winterstürme geben. Aber auch das Wetter in Afrika und Südamerika könnte sich ändern.

