„Dein Song“ Finale: Wer wird Songwriter des Jahres?

Das Finale von der beliebten Musiksendung „Dein Song“ startet am 17. März. Das sind die Finalistinnen und Finalisten.

Lieder über Herzschmerz, Kindheitserinnerungen oder Zukunftssorgen: Die Nachwuchstalente der Show „Dein Song“ präsentieren im Finale am Freitag, dem 17. März, endlich ihre fertig produzierten Songs. Danach wird entschieden, wer zur Songwriterin oder zum Songwriter des Jahres gekürt wird.

Die Wahl dürfte schwierig werden, denn kein Song ist wie der andere. Wir stellen euch die Kandidatinnen und Kandidaten und ihre Lieder vor.

Sieben Finalistinnen und Finalisten

Der 15-jährige Leon hatte es nach eigenen Worten satt, nur über Liebe und Glücksgefühle zu schreiben. Er hat sich entschieden, auf die Probleme der Welt aufmerksam zu machen – von Krieg bis hin zur Klimakrise. Die Botschaft seines Rock-Songs „Thinkin’ About The Future“: Jeder einzelne kann die Welt ein bisschen besser machen.

Nuri (14) und Jule (16) waren bereits bei der 14. Staffel von „Dein Song“ dabei. Sie haben es über das Online-Casting „Zurück im Wettbewerb“ in die 15. Staffel geschafft. Nun möchten sie mit dem Song „I am home“ überzeugen. Dabei geht es um Einsamkeit, aber auch um das Gefühl, jemanden in sein Leben zu lassen. Auch Songpate Malik Harris übernimmt einen Teil in dem Lied.

Leni (16) kommt aus Köln und blickt in ihrem Song „So wie jetzt“ in ihre Vergangenheit. Das Lied handelt davon, dass man jeden Moment genießen sollte und Dinge und Erlebnisse nicht für immer bleiben können.

Die 18-jährige Estrela präsentiert ihren Song „Know Nothing“. Er handelt von der Angst und den Zweifeln, die aufkommen, wenn man mal nicht weiter weiß und es scheint, als wäre die ganze Welt gegen einen.

Liebeskummer und Freundschaft

Justus ist fünfzehn und singt seine Ballade „Du fehlst“. Dazu spielt er auch Klavier. Im Lied geht es darum, wie es ist, jemanden zu vermissen, den man mal sehr gern gehabt hat.

Die 16-jährige Hanna wird ihren Pop-Song „It’s Always You“ performen. Der Song klingt wie ein Liebeslied, er handelt aber von Freundschaft und wie wichtig sie ist, um schwere Zeiten zu überstehen.

Nikita ist 17 Jahre alt und präsentiert im Finale seinen Song „Theia“. Er beschreibt das Gefühl, sich auf den ersten Blick in jemanden zu verlieben, singt aber auch von den Höhen und Tiefen einer Liebesbeziehung.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten haben bereits ihre passenden Musikvideos gedreht. Ihr könnt sie euch auf kika.de ansehen, ebenso wie alle Folgen, die bisher liefen.

Zu den Songpatinnen und Songpaten gehören dieses Jahr Lotte, Madeline Juno, Gregor Meyle, Malik Harris und Ian Hooper sowie die Band The Boss Hoss und das Songwriting- und Produzentenduo Quarterhead.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten