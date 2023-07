Das Ziel genau im Blick

Sport in den Ferien? Viele Jugendherbergen haben tolle Angebote. Ein Besuch in der Jugendherberge Simmerath-Rurberg.

Die Jugendherberge Simmerath-Rurberg liegt nah am Wald und am Rursee. Perfekter geht es kaum für eine sportliche Ferienfreizeit. Genau dafür sind 72 Kinder und Jugendliche hier. Klettern im Hochseilgarten, Kanu fahren, Stand up-Paddling und Bogenschießen stehen neben Schnitzen und Orientierungslauf auf dem Programm. Für die Workshops werden alle in Gruppen eingeteilt.

Heute Vormittag haben sich 29 angehende Bogenschützen auf den Bänken vor der Jugendherberge verteilt. „Habt ihr ans Eincremen gedacht?“, fragt Erlebnispädagogin Zoé. Vier Kinder rennen noch mal rein und kommen mit Spray und Creme zurück. Jetzt aber: Nach einer 5-Minuten-Wanderung stehen alle auf einem großen Feld. Hier werden mit Seilen Linien markiert. An der einen warten die Bögen und jeweils drei Pfeile auf die Kinder. Hinter der anderen warten diejenigen, die gerade nicht dran sind.

Zuerst wird ohne runde Zielscheibe geschossen, dann mit und schließlich sogar auf einen Luftballon. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Bogenschießen ist kein ungefährlicher Sport, erklärt Erlebnispädagoge Tim: „Ihr habt gleich echte Waffen in der Hand, deswegen werden wir beim Bogenschießen streng sein.“ Davor haben alle Respekt.

Zoé und Tim erklären, dass es mehrere Techniken beim Bogenschießen gibt. Beim intuitiven Bogenschießen wird ohne Zielvorrichtung geschossen. „Ich benutze meinen Körper, um zu zielen“, erklärt Tim. Fliegt der erste Pfeil zu weit nach rechts, wird die Haltung verändert. „Dann müsste der Pfeil ja in die Mitte fliegen.“

In der Natur sein und lernen

Das klappt bei den ersten Versuchen logischerweise selten. Aber die Kinder sind ja hier, um zu lernen. Gabriel (14) ist sogar schon zum dritten Mal dabei. Er weiß, wie wichtig die richtige Fußstellung und Armhaltung sind und mag den eher ruhigen Sport, der Konzentration fordert. „Es ist zwar auch anstrengend, aber nicht so eine Rumrennerei wie beim Fußball.“ Anna (10) hat Pfeil und Bogen zu Hause und freut sich, hier zu üben. Max (rundes Bild, 11) kennt Bogenschießen von Minecraft. „Da muss ich viel höher zielen“, erzählt er. Ihm gefällt am besten, den Sport in der Natur auszuprobieren.

Immer wieder korrigieren die Erlebnispädagogen die Haltung und geben Tipps beim Zielen. Nicht alle Pfeile landen auf den Zielscheiben, aber manche Kinder treffen bald erstaunlich gut. Zoé und Tim sind vom Team hoch3, ein Anbieter für Erlebnispädagogik. Die Outdoor-Ferienfreizeiten werden regelmäßig angeboten und auch das Programm für Klassenfahrten ist beliebt. Dabei wird noch intensiver in die Sportarten eingestiegen, erzählt Tim. Auch für einen entspannten Abschluss der Trainingseinheit ist dabei Zeit, beschreibt Zoé. All schießen einmal aufs freie Feld und schicken mit dem Pfeil einen Wunsch auf den Weg. Heute werden nach dem Training die verschossenen Pfeile gesucht und die Reste der Luftballons aufgesammelt, auf die zum Schluss gezielt wurde. Nach dem Mittagessen geht es für die meisten gleich weiter – im Hochseilgarten an der Jugendherberge.

