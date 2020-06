Das Bochumer Schauspielhaus veranstaltet einen Malwettbewerb

Male eine Figur aus dem Märchen „Die unendliche Geschichte“ und gestalte so das Bühnenbild mit! Der Wettbewerb läuft noch bis zum Ferienbeginn.

Phantasien heißt die verzauberte Welt, in der Wesen wie Glücksdrache Fuchur oder Werwolf Gmork zuhause sind. Es ist der Ort, an dem das Märchen „Die unendliche Geschichte“ spielt. Das ist ein Kinderbuch vom Autor Michael Ende. Auch einen Film gibt es. Beides ist aber schon ziemlich alt.

Deswegen haben die Figuren aus Phantasien beschlossen, in diesem Jahr neu zum Leben zu erwachen. Und zwar auf der Bühne des Bochumer Schauspielhauses. Ab dem 26. November wird dort „Die unendliche Geschichte“ aufgeführt. Das Besondere dabei: Du darfst mitbestimmen, welche Kostüme die Schauspieler tragen. Denn das Schauspielhaus veranstaltet einen besonderen Malwettbewerb.

Ein Ort der Fantasie

Tu was Du willst. Dieser Satz spielt in Michael Endes unendlicher Geschichte eine wichtige Rolle. „Dasselbe gilt auch für unseren Malwettbewerb“, erklärt Cathrin Rose, Leiterin des Jungen Schauspielhauses in Bochum. Seit Wochen können Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren ihre selbstgemalten Bilder an das Schauspielhaus schicken. Die einzige Regel: Es muss ein Zauberwesen aus Phantasien darauf zu sehen sein. Die schönsten Bilder werden am Ende zu Kostümen für die Schauspieler genäht.

Das ist eines der bisher eingesendeten Bilder. Schick auch du deinen ganz eigenen Kostümentwurf an das Schauspielhaus! Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

„In der unendlichen Geschichte geht es um die Kraft der Fantasie und die Kraft von Kindern. Daher sollten vor allem Kinder auch bei der Gestaltung der Kostüme mitreden. Und das Theater ist ja ein Ort der Fantasie“, sagt Cathrin Rose.

Die Idee für so einen Wettbewerb hatte die Kostümbildnerin Carly Everaert. Sie entscheidet, was die Schauspieler auf der Bühne anhaben. Zwischen Masken, Puppen, Requisiten und Stoffen fühlt sich die 59-jährige besonders wohl.. Carly Everaert arbeitet schon seit 33 Jahren als Kostümbildnerin und hat schon sehr viele Schauspieler eingekleidet. Jedes Kostüm von ihr erzählt dabei eine ganz eigene Geschichte. Sie erklärt: „Es reicht mir nicht, wenn ich die Rolle des Schauspielers kenne, ich muss den Schauspieler selbst kennen. Ich muss wissen, wie er aussieht und wie er sich anhört. Und dann kann ich erst ein Kostüm machen, das zu ihm oder ihr gut passt.“

Die Gewinner-Bilder werden am Ende zusätzlich in einer Ausstellung gezeigt. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Ein Bild wird zum Kostüm

Von einer Idee bis hin zum fertigen Kostüm braucht Carly Everaert viel Zeit. Es kann mehrere Wochen dauern. Aber sie arbeitet gerne in ihrem Beruf. Sie findet ihn inspirierend, spannend und fühlt sich durch ihn jung. Das ist vor allem gerade so, weil mit den Bildentwürfen von Kindern arbeitet.

Die Regisseurin Liesbeth Colthof, mit der Carly Everaert arbeitet, ist ebenfalls begeistert von dem Wettbewerb. Sie kann es kaum erwarten, die fertigen Kostüme zu sehen. „Kostüme sind bei einem Schauspiel immer wichtig“, erklärt sie. „Aber für die unendliche Geschichte sind sie wirklich extrem wichtig!“

So kannst du mitmachen

Wenn du am Malwettbewerb teilnehmen möchtest, dann schicke dein Bild an Cathrin Rose vom Bochumer Schauspielhaus. Die Adresse ist Königsallee 15 in 44789 Bochum. Der Einsendeschluss ist der 27. Juni, also der Start der Sommerferien. Falls du nicht so genau weißt, wie Fuchur, Gmork und die anderen Wesen aus Phantasien aussehen - auf der Internetseite des Schauspielhauses findest du Beschreibungen von allen wichtigen Figuren. Lies sie dir durch und lass deiner Fantasie freien Lauf.