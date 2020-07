Coronavirus: Ennio ist 14 Tage zu Hause gefangen

Der achtjährige Ennio ist gerade in Quarantäne. Seine Eltern haben nämlich das Coronavirus. Am Telefon erzählte er von seinem Alltag.

Vor Schreck hat sich Ennio erst mal unter einer Decke verkrochen. Da hatte er gerade erfahren, dass sein Vater sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. „Das hat sich krass angefühlt“, erzählt der Achtjährige am Telefon. Seit die Familie die Nachricht bekommen hat, dürfen Ennio und seine Eltern für 14 Tage nicht mehr aus der Wohnung. Auch Ennios Mutter hat sich angesteckt. Das ergab ein Test.

Spaß mit dem Lego-Roboter

So einen Test musste auch Ennio machen. Für ihn kam extra eine Ärztin nach Hause: mit Maske und Schutzanzug! Die steckte ihm eine Art Wattestäbchen tief in den Rachen. „Da am Zipfel, wo es sich anfühlt, als würde man kotzen“, erzählt Ennio. Das Test-Ergebnis lautete: negativ! Also: nicht angesteckt. Aber raus darf Ennio wegen seiner Eltern trotzdem nicht.

Zum Glück hatte er Geburtstag, kurz bevor das Coronavirus in die Familie kam. Viele Verwandte hatten ihm zusammen einen Lego-Roboter geschenkt. „Den haben wir dann zusammengebaut. Das hat viel Zeit gebraucht“, erzählt Ennio. Seine Eltern konnten ihm helfen, weil sie sich nach ein paar Tagen von dem Virus erholt hatten.

Außerdem liest Ennio jetzt superviel. „Ich stehe immer früh auf. Dann lese ich die ganze Zeit.“ Er mag zum Beispiel die „Muskeltier“-Serie und Comics.

Ennio spielt oft mit seinem Hund Ganzo. Foto: dpa

Eigentlich klingt Ennio ziemlich fröhlich als er von seinem Alltag erzählt. Aber er findet die Situation gar nicht gut. „Eigentlich war es fast nur doof. Ich vermisse, dass ich mit Freunden spielen kann und frei bin“, sagt er. Es hilft aber noch einer, dass die Zeit schneller rumgeht: Ganzo, der Familienhund. Der ist noch sehr jung und verspielt. „Mit dem Hund verbringe ich den ganzen Tag. Manchmal kuscheln wir. Oder Ganzo spielt mit meinem Schaf.“ Das Schaf ist ein altes Kuscheltier.

Manchmal tanzt Ennio auch, um sich die Zeit zu vertreiben. „Mein Vater ist Musiker, der zeigt mir immer neue Musik“, erzählt er. Und dann geht es wild zu. „Das sieht aus, als würde ich mich mit jemandem kloppen“, sagt Ennio lachend. „Wir haben auch viel gebastelt und zusammen ein Bananenbrot gebacken“, sagt Ennios Mutter noch.

Noch ein paar Tage warten

Bevor alle wieder wie gewohnt vor die Tür dürfen, müssen sie sich noch einmal testen lassen. Und dann? Ennio weiß schon, was er macht, wenn er wieder raus darf: „Als erstes probiere ich mit Papa das ferngesteuerte Segelflugzeug aus, das er zum Geburtstag bekommen hat.“ In ein paar Tagen ist es soweit.