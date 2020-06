Arbeiten im Rettungswagen: Immer schnell am Unfallort

Sabrina ist Rettungssanitäterin. Eigentlich wollte sie früher einen ganz anderen Beruf ausüben. Aber jetzt hilft sie Menschen, die in Not sind.

Sicher habt ihr euch alle schon einmal darüber Gedanken gemacht, was ihr später einmal werden wollt. Dabei gibt es Leute, die ihre Pläne eines Tages komplett ändern. So wie Sabrina Bannasch. Die 36-jährige arbeitet seit 2006 als Notfallsanitäterin beim Deutschen Roten Kreuz in Essen. „Tatsächlich wollte ich ursprünglich Maskenbildnerin werden und zum Film und Fernsehen. Dann machte ich allerdings ein Praktikum in einem Krankenhaus. Da merkte ich, dass Menschen einfach mein Ding sind“, sagt sie.

Lustige und schlimme Erinnerungen

So hilft sie Leuten, die ganz dringend Betreuung und Medizin benötigen: „Bei Verkehrsunfällen sind wir immer mit dabei. Wir kümmern uns um die Versorgung der Menschen und transportieren sie ins Krankenhaus.“ Manchmal muss Sabrina aber auch lachen: „Humor und Leichtigkeit sind in dem Job sehr wichtig. Es passiert auch mal, dass Leute anrufen, weil sie sich an Papier geschnitten haben und bluten.“

Aber es gibt eben leider auch Einsätze, die ein sehr trauriges Ende nehmen. Einmal wurden Sabrina und ihre Kollegen zu einem schweren Autounfall gerufen, bei dem leider eine Person verstarb. „Er wurde aus dem Auto geschleudert, weil er nicht angeschnallt war“, erinnert sie sich.

Glücksmomente überwiegen

Aber sie sagt auch: „Glücksmomente gibt es viele.“ An einen Fall denkt Sabrina besonders gern zurück: „Da hatte eine Familie bei der Rückfahrt aus dem Niederlande-Urlaub einen Unfall. Der kleine Sohn war total in Panik. Es schien zunächst so, dass die Eltern schwer verletzt waren. Wir waren dann über einige Stunden die ganze Zeit bei ihm. Er war glücklich, dass wir da waren. Später stellte sich raus, dass Mama doch nur leicht verletzt war. Es war ein sehr schöner Moment, als er dann wieder zu ihr durfte.“

Sabrinas Weg

Nach der Schule ging Sabrina zum Deutschen Roten Kreuz. „Damals gab es in dem Beruf kaum Frauen, daran wollte ich auch etwas ändern“, sagt sie. Die Ausbildung dauert drei Jahre. In zwei Jahren Schule lernt man viel theoretisches Wissen. Unter anderem darüber, wie man Menschen in einer schlimmen Situation Erste Hilfe leistet. Danach folgt ein sogenanntes „Anerkennungsjahr“, bei dem man viele Stunden auf dem Rettungswagen mitfährt und an Unfallstellen aktiv wird.

Das Wichtigste dabei ist aber eines: „Ich muss ein absoluter Menschenfreund sein“, sagt Sabrina. Ihr Job als Notfallsanitäterin macht sie jedenfalls glücklich: „Ich kann jeden Tag Feierabend machen und weiß dann, dass ich etwas Gutes getan habe. Das ist sehr erfüllend.“