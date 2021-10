Tierschutz Am 4. Oktober ist Welttierschutztag!

Bei einer Aktion im Tierheim in Essen konnten Kinder und Jugendliche lernen, wie man tierfreundliche Kosmetik selbst herstellen kann.

Wer die Tür zum Essener Tierheim öffnet, der merkt sofort, dass hier gerade etwas Besonderes los ist! Es riecht ein bisschen, wie in einer Parfümerie. Nach Lavendel, Rosen und nach Kräutern. Die Tierschutz Kids und Teens lernen, wie man selbst Kosmetik herstellt. Was das mit Tierschutz zu tun hat? Eine ganze Menge!

Noch immer gibt es Cremes, Lotionen und Seifen, die an Tieren getestet werden. So wollen die Hersteller herausfinden, ob die Produkte für die menschliche Haut verträglich sind. Tierschützer finden das nicht gut. Sie sagen, inzwischen gebe es andere Wege, um zu testen, ob ein Mittel für Menschen verträglich ist.

Kosmetik ohne Tierversuche

Sandra Jansen leitet die Gruppe der Tierschutz Kids und Teens in Essen. Sie sagt: „Zum Glück achten heute immer mehr Menschen darauf, tierfreundliche Kosmetik zu kaufen.“ Und sie hat gemerkt, dass das auch vielen Kindern und Jugendlichen wichtig ist. Deshalb hat sie sich dieses Jahr zum Welttierschutztag eine besondere Aktion überlegt: „Wir wollten den Kindern zeigen, wie man tierfreundliche Seifen, Cremes und andere Kosmetik ganz leicht auch selbst herstellen kann“, sagt sie.

Tabitha und Sophie (beide 13) haben schon bei verschiedenen Aktionen der Tierschutz Kids und Teens in Essen mitgemacht. Auch heute sind sie mit dabei. Tabitha gießt gerade Seife mit Pfirsichduft in eine Form. Die muss jetzt nur noch im Kühlschrank aushärten. Auch Sophie stellt eine eigene Seife her. Sie gibt auch noch ein bisschen Seifenfarbe hinzu, damit die Seife schön bunt wird.

Kinder setzen sich für den Tierschutz ein

Leander (14) und seine Schwester Isabelle (12) stellen Badebomben her. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Der vierzehnjährige Leander und seine Schwester Isabelle (12) wiegen gerade die Zutaten für Badebomben ab. Die beiden finden es wichtig, im Alltag auf Tierschutz zu achten. Wenn sie Kosmetik einkaufen, achten sie deshalb immer darauf, dass die Produkte vegan sind und ohne Tierversuche hergestellt wurden. „Ich finde es wichtig, dass wir das machen“, sagt Leander. „Wenn wir nicht darauf achten, kümmert sich irgendwann keiner mehr um Tierschutz.“ Und soweit soll es nicht kommen, da sind sich Leander, Isabelle, Sophie und Tabitha einig!

Ihr wollt auch mal tierfreundliche Seife selbst herstellen? Das geht ganz leicht! Ihr braucht dazu: Seifenbasis (vegan und ohne Tierversuche), verschiedene Duftöle, Lebensmittelfarbe oder Seifenfarbe und getrocknete Blüten, zum Beispiel Lavendel.

Nicht nur rund um den Welttierschutztag am 4. Oktober, sondern das ganze Jahr über, gibt es in Tierheimen Angebote für Kinder und Jugendliche, bei denen ihr viel über Tierschutz lernen könnt. Auf www.jugendtierschutz.defindet ihr Angebote in eurer Nähe.

