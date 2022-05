Politik Am 15. Mai wird in NRW ein neuer Landtag gewählt

Am 15. Mai ist die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Gewählt wird ein neues Parlament. Hendrik Wüst will Ministerpräsident bleiben.

Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Es ist Landtagswahl. Das bedeutet: Die Bürgerinnen und Bürger in NRW entscheiden mit ihrer Stimme darüber, welche Politikerinnen und Politiker in den nächsten fünf Jahren im Landtag in Düsseldorf sitzen werden. Der Landtag ist das Parlament des Landes, also die Volksvertretung. Die letzte Landtagswahl war im Mai 2017.

Die Partei CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst hat bisher mit der Partei FDP zusammengearbeitet. Sie haben eine Koalition gebildet. Das ist ein Regierungsbündnis. Welches Bündnis bald regieren wird, hängt davon ab, wie viele Stimmen die Parteien bekommen.

Hendrik Wüst will im Amt bleiben

Im Moment sind fünf Parteien im Landtag vertreten: die CDU, die FDP, die SPD, die Grünen und die AfD. Die CDU und die FDP haben nur eine knappe Mehrheit. Gemeinsam haben sie nur einen Sitz, also eine Stimme mehr als die Abgeordneten von SPD, Grünen und AfD. Wenn zum Beispiel ein neues Gesetz beschlossen wurde, war es also oft ziemlich knapp.

Hendrik Wüst ist seit Oktober 2021 der Ministerpräsident des Landes, also der Regierungschef. Er möchte die Wahl gewinnen und weiterhin im Amt bleiben. Thomas Kutschaty ist der Spitzenkandidat der SPD. Er möchte auch gewinnen und neuer Regierungschef werden.

Auch die anderen Parteien haben Spitzenkandidaten. Für die Grünen ist das Mona Neubaur, für die FDP ist es Joachim Stamp. Er ist im Moment Familienminister von NRW. Für die AfD tritt Markus Wagner an.

Gewählt wird in einem Wahllokal. Alle Wählerinnen und Wähler haben eine Wahlbenachrichtigung bekommen. Darauf steht, wo ihr Wahllokal ist. Dort gehen sie dann am 15. Mai wählen.

Viele Menschen entscheiden sich aber auch, per Briefwahl zu wählen, zum Beispiel weil sie am 15. Mai im Urlaub sind. Dann wählen sie schon vorher.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten