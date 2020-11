Aktion: Bunte helle Fenster für Sankt Martin

Viele Kinder machen zu Sankt Martin bei der Aktion „Lichter Fenster“ mit. Sie wollen damit Freude in der Corona-Zeit verbreiten.

Klara (8) mag eigentlich alles an Sankt Martin, die Lichter, die süßen Brezeln, die Lieder: „Man kann mit seiner Laterne durch die Straßen gehen und gemeinsam singen, das finde ich schön.“ So war es bisher. In diesem Jahr ist alles anders. Deswegen macht Klara bei der Aktion „Laternen Fenster“ mit. Noch bis zum 11. November soll der Spaziergang entlang erleuchteter Fenster zum Laternenlauf werden. Denn die Martinsumzüge fallen wegen des Coronavirus aus.

Ein Lichtblick für alle

Viele machen mit. Felix (10) aus Mülheim hat Igel-Laternen gebastelt und ins Fenster gehängt. Für alle die vorbeikommen. „Ich hoffe, sie erfreuen sich in der dunklen Jahreszeit an dem kleinen Licht.“ Tessa Sofie (10) aus Voerde hat alle Fenster im Haus geschmückt und auch bei Tabea (8) aus Mülheim sind die Fenster hell erleuchtet. Bei Paul (8) hängt unter anderem eine Spongebob-Laterne im Fenster.

In Kindergärten und Grundschulen gibt es besondere Aktionen. In Meschede-Wehrstapel verteilt der Pfarrgemeinderat Sankt-Martin-Tüten. Darin finden die Kinder unter anderem eine Bastelanleitung für eine kleine Laterne, die sie weiterverschenken können. Auch die Kinder in der Kita St. Elisabeth in Brilon erhalten eine Tüte mit Fingerspiel und einer Bastelanleitung für einen Würfel mit Martinsgeschichte und Teelicht.

Tabeas Laternen-Fenster ist hell erleuchtet.

Klara aus Sprockhövel hat in der vergangenen Woche schon Laternen mit Transparentpapier und Kleister für die Opas und Omas gebastelt. Singen wird sie am Martinstag auch. Im Garten, mit ihren Eltern Katja und Peter und ihren Brüdern Elias und Moritz. Ein Lieblings-Martinslied hat sie nicht: „Ich finde alle schön!“

Infos: www.laternenfenster.de