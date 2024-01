Wie holen wir uns die gute Laune zurück, Horst Evers?

Andere nutzen Kraken als Orakel, wir haben Horst Evers. Im Mutmachpodcast von Funke erklärt Berlins nettester Kabarettist, wie wir uns 2024 aus der trüben Stimmung befreien, weshalb Silvesterwünsche aus dem Jahre 2019 erheitern und warum Heinz Rühmann ebenso wie Fips Asmussen als Vorbilder taugen. Weitere Themen: Warum hat Neukölln in dieser Silvesternacht nicht geliefert? Kann man mit Spotify Geld verdienen? Die Kunst der erhabenen Albernheit. Was, wenn das Publikum früher lauter gelacht hat? Plus: Endlich enthüllt: Darum quatschen alte Männer so viel. Folge 697.

Andere nutzen Kraken als Orakel, wir haben Horst Evers. Im Mutmachpodcast von Funke erklärt Berlins nettester Kabarettist, wie wir uns 2024 aus der trüben Stimmung befreien, weshalb Silvesterwünsche aus dem Jahre 2019 erheitern und warum Heinz Rühmann ebenso wie Fips Asmussen als Vorbilder taugen. Weitere Themen: Warum hat Neukölln in dieser Silvesternacht nicht geliefert? Kann man mit Spotify Geld verdienen? Die Kunst der erhabenen Albernheit. Was, wenn das Publikum früher lauter gelacht hat? Plus: Endlich enthüllt: Darum quatschen alte Männer so viel. Folge 697. Alles über und von Horst Evers Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Podcast