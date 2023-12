Ukraine-Krieg: „Natürlich habe ich Angst vor dem Winter“

Foto: Funke Medien NRW / C/O Red

FUNKE-Reporter Jan Jessen berichtet im Podcast „So fühlt sich Krieg an“ über den Krieg in der Ukraine.

Essen Vor einem Jahr hat Russland gezielt das Energiesystem der Ukraine angegriffen. Wie bereiten sich die Menschen jetzt auf diesen Winter vor?

„Womit können wir uns eindecken? Wir füllen unseren Wasservorrat auf, aber womit können wir uns noch eindecken?“, fragt die 73-jährige Lyuba. Sie ist auf einer Straße in Kurachowe unterwegs und schleppt zwei Einkaufstüten, die eine Hilfsorganisation gestellt hat. In der neuen Podcastepisode von „So fühlt sich Krieg an“ erzählt Lyuba, dass sie Angst vor den kommenden Wintermonaten hat. Sie weiß nicht, wie sie sich vorbereiten könnte. Trotzdem will sie ihre Heimatstadt nicht verlassen.

FUNKE-Reporter Jan Jessen erzählt im Podcast von seinen Gesprächen mit mehreren Anwohnern von Kurachowe. Inwiefern haben die russischen Angriffe im letzten Winter die Moral der Ukrainerinnen und Ukrainer gebrochen? Was müssen sie in diesem Jahr befürchten? Hören Sie die Folge jetzt hier im Webplayer:

In jeder Folge unseres Podcasts „So fühlt sich Krieg an“ erzählen Betroffene aus der Ukraine ihre Geschichten. Es sind Geschichten voller Trauer und Schmerz, die FUNKE-Reporter Jan Jessen aus der Ukraine mitbringt.

