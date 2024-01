Stiesel-Scholz gegen Diesel-Stolz und die Neo-Hufeisentheorie

Wer hat bei Beckenbauers Todesnachricht geweint? Was will Cem Özdemir? ? Und warum geht der Trend zur Regurgitation?

Wer hat bei Beckenbauers Todesnachricht geweint? Was will Cem Özdemir? ? Und warum geht der Trend zur Regurgitation? Paul und Hajo Schumacher starten mit dem Mutmachpodcast von Funke gut gelaunt in die neue Woche. Unsere Themen: DFB heisst Danke Franz Beckenbauer. Argentinien oder Deutschland - wer streikt besser? Warum gehen wir den Rechten immer wieder auf den Leim? Klimakleber und Treckertöffel - die Pole der Neo-Hufeisen-Theorie. Flamingo ohne Ingo. Das Grollen aus der Provinz. Wegner legt sich eine Zeitbombe ins Rote Rathaus. Und: Tretet in Parteien ein. Plus: Politkerklärer jörg Quoos weiß, was die Woche wichtig wird. Folge 702. Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

