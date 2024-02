Kettensägentango (6): Wenn das Guanako dreimal wiehert…

Wokeness hin oder her, es gibt ein koloniales Erbe, und das wiegt bis heute schwer. Wie gehen wir damit um?

Wokeness hin oder her, es gibt ein koloniales Erbe, und das wiegt bis heute schwer. Wie gehen wir damit um? Und was hat die Welt dem unbekannten Lehrer Martin Gusinde zu verdanken? Auf ihrer Workation-Tour durch Südamerika verlieben sich Suse und Hajo Schumacher in Patagonien und berichten im Mutmachpodcast von Funke über das Weiße im Auge der Pumarin, zwei Fake-Kondore und die Image-Probleme des Flamenco, der eigentlich „Flamingo“ heißt. Plus: Warum es eine verdammt gute Idee war, nicht mit dem Wohnmobil zu fahren. Folge 713.

Martin Gusinde auf Wikipedia

Gesänge der Selk`Nam

Kettensägen-Tango Folge 1 bis 5 bei der Berliner Morgenpost

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen

Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

