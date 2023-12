Habeck sammelt Geschenke wieder ein

Autokorso im Bratapfelland, Unmengen Zwiebeln schälen zum Fest und ganz einfache Wege aus dem Weihnachtsstress. Paul und Hajo Schumacher starten den Mutmachpodcast von Funke mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die Vorfestwoche. Unsere Themen: Habecks E-Auto-Bluff, Glühwein trifft Magenschleimhaut. Nachtrag Bahn-Boni. Kardinal im Knast. Interessante Zahlen aus dem Bürgergeld-Rechner. Ist es okay, Weihnachtsfeiern zu schwänzen? Wer hat das Nichts Jeremy Fragrance bis zur Kenntlichkeit aufgeblasen? Gleichgültigkeit als Tugend. Plus: Alles Gute für Frank Zander und den Braunbrustigel. Folge 691.

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

