Folge 37: Ernährungs-Doc: Warum uns Fasten gut tut

Dr. Matthias Riedl gibt Entwarnung und erklärt, warum fettarmes Essen auch keine Lösung ist

Das Frühjahr ist die beliebteste Zeit zum Fasten. Der Ernährungs-Doc empfiehlt allerdings jenem, die das Heilfasten ausprobieren möchte, machen, das „ in behüteter Umgebung“ auszuprobieren, also unter Anleitung, beispielsweise im Rahmen eines Kurses. „Da lernt man, einmal richtig heilzufasten, man wird begleitet, motiviert, aber es wird auch geguckt. Ist das denn für mich überhaupt geeignet? Darf ich das gesundheitlich, und bei Problemen hat man dann einen Ansprechpartner“, sagt Dr. Matthias Riedl. Er erklärt in dieser Folge den Unterschied zum Intervallfasten, erklärt, warum der Mensch in der Entwicklungsgeschichte mit Hunger zurechtkommen musste, warum Nahrungspausen unserem Stoffwechsel gut tun und welche Formen es beim Fasten gibt. Er sagt aber auch, für wen diese Methode nicht geeignet ist. Außerdem beantwortet der Experte auch die Frage zum Ernährungs-Mythos, wonach Kohlenhydrate dick machen.

Zum Abschluss gibt es wieder ein gesundes Rezept für einen Grünen Smoothie.

