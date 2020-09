HeimatGefühle #11

Hier gibt es die aktuelle Ausgabe zum Download.

Schon wieder sind drei Monate seit der letzten Ausgabe von #HeimatGefühle vergangen. Es ist viel passiert in dieser Zeit. Vor allem in Sachen „Corona!“ Minütlich neue Nachrichten, stündlich neue Ereignisse, täglich neue Bestimmungen.

Und trotzdem fühlt es sich irgendwie an, als würde Stillstand herrschen.Noch immer leben wir in einer Ausnahmesituation, noch immer hat diese Pandemie das Leben in Iserlohn und Hemer, in NRW, in Deutschland und auf der ganzen Welt im Griff. Es zermürbt einen, es macht einen träge.

Doch das darf es nicht. Denn die vielen kleinen Hoffnungsschimmer –wie zum Beispiel die ersten Veranstaltungen im Parktheater, im Sauerlandpark und in den Innenstädten – sind der Beweis dafür, dass sich das Rad weiterdreht. Vielleicht etwas anders, als wir es gewohnt sind. Aber es dreht sich weiter.

Viele Menschen und Unternehmen haben auf diese veränderte Situation reagiert. So auch die Macher des Spiels Pokémon Go. „Die Leute kennen jetzt auch von zuhause aus spielen“, sagt Robert. Trotzdem ist er froh, dass er sich mittlerweile wieder mit den anderen Spielern aus Iserlohn treffen kann, um gemeinsam auf Pokémon-Jagd zu gehen. Und genau dabei haben wir einige von ihnen begleitet. Außerdem haben wir Valantis Dokos getroffen: den wohl breitesten Tierarzt Deutschlands. Der 38-Jährige betreibt seit rund zehn Jahren eine Tierarztpraxis in Letmathe – und Bodybuilding. Mit uns hat er über seine Erfolge, seinen Trainingsplan und seinen Traumberuf gesprochen.

Auch Sandra und Lars Vaupel aus Rheinen hatten einen Traum. Mit ihrem Start Up dogs5.0 haben sie ihn sich verwirklicht und produzieren seitdem Hundezubehör aus ökologischen und nachhaltigen Materialien. Uns haben sie einen Einblick in ihre kleine Manufaktur gegeben. Darüber hinaus haben wir uns mit dem Mann getroffen, der seit einigen Monaten über die Instagram-Seite „Spotted MK“ Menschen miteinander verkuppelt – dabei selbst aber lieber anonym bleiben möchte. Ein bisschen Liebe steckt also auch in der neuen Ausgabe #HeimatGefühle

Und nun wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen. Bleibt gesund!