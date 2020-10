Pflegende Angehörige in der Corona-Krise

Iserlohn. Entlastungsangebote des Iserlohner Demenznetzwerkes sind in Corona-Zeiten wichtiger denn je.

Für pflegende Angehörige sind die Entlastungsangebote des Iserlohner Demenznetzwerkes in der Corona-Krise wichtiger denn je. Die zweite Welle der Corona-Pandemie rollt aktuell auch durch den Märkischen Kreis und führt allerorten zu Erschwernissen und Beeinträchtigungen des Alltags. So ist auch die häusliche Versorgung pflegebedürftiger Menschen durch ihre Angehörigen betroffen. Wichtige Stützen der familiären Versorgung, die Tagespflege und der „häusliche Entlastungsdienst“ (wöchentliche Betreuung von Menschen mit Demenz in einer Demenzgruppe oder in Form einer häuslichen Einzelbetreuung) sind aktuell nur in eingeschränktem Umfang möglich.

Zwar wurden unbürokratische Maßnahmen der Krankenkassen zur vorübergehenden Lösungen für Versorgungsengpässe in der häuslichen Pflege geschaffen (ist die ambulante pflegerische Versorgung nicht mehr sichergestellt, wird den Pflegebedürftigen der monatliche Sachleistungsbetrag für ambulante Pflegeleistungen für die Organisation der pflegerischen Versorgung im privaten Umfeld zur Verfügung gestellt), aber es ist unverkennbar: Pflegende Angehörige belastet die Corona-Krise besonders und am stärksten belastend ist die Situation für Angehörige von Menschen mit Demenz. Hier hat der Wegfall pflegerischer oder sozialer Unterstützungsangebote ein bis dahin eingespieltes Versorgungsnetzwerk empfindlich geschwächt und in manchen Fällen den vorzeitigen Einzug in eine Pflegeeinrichtung zur Folge gehabt.

Der Leiter des Seniorenzentrums Waldstadt Iserlohn, Meinolf Breimhorst, erklärt, dass aktuell in der Tagespflege nur eine beschränkte Anzahl an Gästen aufgenommen werden kann. Foto: Tim Gelewski

Mit Erleichterung haben viele pflegende Angehörige nach dem kompletten Lockdown reagiert, als – mit entsprechenden Auflagen des Gesundheitsamtes – die Öffnung der Tagespflege-Einrichtungen und häuslichen Entlastungsangebote ermöglicht wurde. „Um die Einhaltung der Abstandsregeln in den Räumlichkeiten unserer Tagespflege zu gewährleisten, können wir derzeit aber nur eine beschränkte Anzahl an Gästen aufnehmen“, sagt Meinolf Breimhorst, Leiter des Seniorenzentrums Waldstadt Iserlohn. „Auch der Fahrdienst ist für uns aufwendiger geworden, weil wir nur wenige Fahrgäste gleichzeitig in unseren Kleinbussen transportieren dürfen und außerdem Zeit brauchen für die Messung der Körpertemperatur aller Mitfahrer und das Lüften des Fahrzeugs nach jeder Fahrt.“ Daher ist man aktuell darauf angewiesen, dass der Transport möglichst von den Angehörigen selber organisiert wird. „Unglücklicherweise führt dies im Einzelfall dazu, dass diejenigen, die die Betreuung besonders nötig hätten, nicht zu uns kommen können.“

Wiedereröffnung der Betreuungsgruppe

Auch die Wiederöffnung der Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz ist für die Koordinatorin Bärbel Behrendt (Altenzentrum Tersteegen-Haus) alles andere als ein Selbstläufer: „Wir sind dankbar, dass wir als räumliche Übergangslösung den Bürgerraum am Fritz-Kühn-Platz für unser Gruppenangebot nutzen können, auch wenn das eine Umstellung für unsere Gäste ist. Geregelte Abläufe, vertraute Rituale und gesellige Kontakte in unserer wöchentlichen Betreuungsgruppe sind für Menschen mit Demenz enorm wichtig; ein bisschen ist durch den Lockdown der Faden gerissen und manche Gäste unserer Betreuungsgruppe haben zwischenzeitlich geistig und körperlich abgebaut. Wir schauen nun, wie wir unser Gruppenangebot schrittweise, mit vergleichbaren organisatorischen Herausforderungen wie in der Tagespflege, wieder reaktivieren und bei dieser Gelegenheit auch neue Interessenten mit einem Schnuppernachmittag Gelegenheit zum Kennenlernen geben.“

Bärbel Behrendt aus dem Altenzentrum Tersteegen-Haus koordiniert die Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz. Sie vermittelt Betreuungsangebote nicht nur für das eigene Haus sondern auch für die anderen Stadtteile Foto: Tim Gelewski

Gemeinsam ist man sich einig: Für die pflegenden Angehörigen fehlen aktuell wichtige Entlastungsmomente als Ausgleich zu ihrer familiären Versorgungsleistung. Hinzu kommt, dass die Herausforderungen im Umgang mit den Demenzerkrankten in der Corona-Pandemie oft noch anwachsen. Weil gewohnte Routinen in der Versorgung der Betroffenen durchbrochen werden, kann das negative Auswirkungen auf ihren Gesundheitszustand haben. Die Notwendigkeit und praktische Umsetzung von Schutzmaßnahmen wie Abstand, Mund-Nase-Bedeckung und Händedesinfektion lässt sich Menschen mit Demenz kaum vermitteln und führt oft zu Irritationen und Konflikten. Und die Abstandsregel erzeugt nicht nur eine irritierende emotionale Distanz, sondern lässt sich manchmal auch bei einem ausgeprägten demenzbedingten Bewegungsdrang nur schwer kontrollieren. Mit den Problemen sind nicht nur Betreuungskräfte, sondern auch pflegende Angehörige jetzt zusätzlich konfrontiert.

Einen Überblick über die Betreuungsangebote finden Sie unter dieser Adresse im Internet: https://www.iserlohn.de/leben-in-iserlohn/soziales/soziale-dienste-und-einrichtungen/seniorentagespflege/

Interessenten für die Tagespflege oder das Entlastungsangebot „Demenzgruppe/Häusliche Betreuung“ können sich an die Pflegeberatung der Stadt am Theodor-Heuss-Ring 24 wenden, per E-Mail an sozialleistungen@iserlohn.de und telefonisch unter 02371/217-2072, -2073 oder -2076.